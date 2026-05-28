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酒駕衝美甲店釀4死9傷 店主遺孀憶生死瞬間

記者高雲兒／紐約報導
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長島美甲水療店致命車禍案26日開庭時，倖存者、店主遺孀程文君出庭作證，描述撞擊瞬...
長島美甲水療店致命車禍案26日開庭時，倖存者、店主遺孀程文君出庭作證，描述撞擊瞬間及事後混亂情況。圖為肇事者施瓦利此前出庭圖。(美聯社)

長島鹿園鎮(Deer Park)夏威夷美甲水療店(Hawaii Nail & Spa)四死九傷致命車禍案進入審理階段。26日開庭時，車禍倖存者、水療店店主遺孀程文君(Wen Jun “Joey” Cheng，音譯)出庭作證，描述遭撞擊瞬間及事後混亂情況，稱那天讓她永生難忘；警方證人則稱，被告事後疑似否認飲酒，且未對傷亡者表達關切。

程文君26日通過翻譯員作證時表示，事發當天店內顧客眾多，員工忙著接待客人。她當時正在為一名顧客做足部護理，突然感到有一個物體朝自己逼近。她說：「我感覺到有東西正在靠近我，但我來不及反應。它又大又快。」

她表示，等她恢復意識時，人已經倒在地上，無法起身，也難以呼吸。現場空氣中灰塵瀰漫，地面散落玻璃碎片與瓦礫。她形容店內「一團糟」，那一天成為她永遠無法忘記的記憶。

這起事故發生於2024年6月28日。檢方指控，現年66歲的施瓦利(Steven Schwally)涉嫌酒後駕駛一輛2020年雪佛蘭休旅車，以時速78哩的高速穿越鄰近停車場及道路，撞入位於涉案的美甲店，造成四人死亡、九人受傷。

死者包括程文君的丈夫、美甲店共同業主陳建財(Jian Chai Chen)，終年37歲；兩名來自皇后區法拉盛的店員：徐燕與張妹仔；以及一名來自鹿園鎮、當時休班的紐約市警員。

檢方表示，施瓦利事發時血液酒精濃度為0.17%，超過紐約州0.08%法定上限兩倍以上。他目前面臨四項二級謀殺及其他罪名指控，已否認所有控罪。若陪審團裁定罪名成立，他最高可面臨27年半至終身監禁。此前，施瓦利已兩度拒絕法官提出的22年至終身監禁認罪協議。

本案庭審中，控辯雙方針對施瓦利是否因身體狀況失控駕車攻防。辯方律師卡薩爾(Christopher Cassar)此前在開庭陳詞中表示，施瓦利腿部有殘疾，事發時可能無法及時將腳從油門踏板上移開。不過，檢方則試圖以監控視頻、酒測結果及警員證詞反駁這一說法，指稱這不是單純失控，而是酒後高速駕駛造成的致命事故。

蘇福克郡警員希恩(Dennis Sheehan)26日出庭作證稱，距離車禍發生不到兩小時，他在醫院見到施瓦利告訴醫護人員，自己是在「摔倒」中受傷，並否認事前飲酒。且施瓦利全程沒有詢問或表達對店內傷亡者安危的關心。

施瓦利26日因心臟狀況未出庭。法官理安布羅(Richard Ambro)告知陪審團，被告已放棄親自出庭的權利，預計不會再回到庭審現場。案件審理預計將持續至下月。

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