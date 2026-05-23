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性剝削至少50少女 華男恐囚70年

記者馬璿／紐約報導
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圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)
圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)

聯邦東區法院22日宣布，一名居住在紐約州的27歲華人男子，因長達五年持續在網路上誘騙取得未成年人的私密影像，並違法與未成年少女發生性關係，涉案的已知受害者至少50名。該男在布碌崙(布魯克林)聯邦法院就相關罪名認罪，最高面臨70年監禁刑期。

被告潘賈斯汀(Justin Poon)已在2021年因對一名15歲少女實施性不當行為被定罪，但被登記為性犯罪者後仍未收手，調查發現他自2018年12月起持續以多種手法性剝削未成年受害者，直至2023年12月落網。

圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)
圖為被告潘賈斯汀2022年登記在案的影像。(取自紐約州刑事司法服務處)

檢察官指出，潘賈斯汀慣用的手法之一，是冒充Snapchat客服人員，誘騙受害者交出帳號密碼，藉此竊取其私密影像，再以公開散布相威脅，強迫對方交付金錢或提供更多素材。調查發現，一名16歲受害者苦苦哀求潘賈斯汀手下留情，稱自己「還要上大學」，請求對方不要「毀掉她的人生」。潘賈斯汀卻僅回應「我才不在乎。」

他亦曾誘導另一名16歲少女拍攝露骨照片後在網路上販售，並曾跨州與一名16歲的受害者發生性關係，全程錄影。當局搜查其電子設備及Dropbox帳戶後，發現其持有涉及至少50名不同受害者的兒童色情製品。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，潘賈斯汀對受害者及其家人所遭受的心理創傷毫無悔意，22日認罪確保他將在獄中度過數十年。FBI夏洛特支局主管巴納克爾(James C. Barnacle, Jr)說，兒童犯罪與人口販運專案組將持續追緝所有意圖傷害兒童的罪犯。

目前該案量刑聽證尚未排定，但依法潘賈斯汀屆時將面臨至少25年強制監禁，最高可判70年，並須向受害者支付賠償金。

聯邦檢察官辦公室表示，若有民眾認為自己可能是本案受害者，可透過連結bit.ly/4utUsjq聯繫FBI通報。

布碌崙 Snapchat 紐約州 性剝削

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