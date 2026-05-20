貝佐斯挺「第2居所稅」仍批曼達尼針對特定富豪政治操作

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)20日接受CNBC主持人專訪，就紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)向富人課稅系列政策表態。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)20日接受CNBC主持人索肯(Andrew Ross Sorkin)專訪，就紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)向富人課稅系列政策表態。他雖肯定擬議中的「第二居所稅」(pied-à-terre tax)計畫，但直批曼達尼刻意點名攻擊特定富豪的政治手法，指他是因不知如何解決問題，才製造惡棍將責任推給對方。

曼達尼上月於社群媒體發布影片，在億萬富翁、對沖基金大亨格里芬(Ken Griffin)位於中央公園南的2億豪宅外拍攝短片，為他擬議中的度假公寓稅造勢。該稅為曼達尼與紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)共同宣布，將對市值逾500萬元的非主要住所徵收年費，預計每年可為市府帶來約5億元收入，用以彌補預算缺口。

而在紐約市擁有住所、同樣可能適用該稅種的貝佐斯，則在訪問中表示自己並不反對這項政策。他稱「第二居所稅」在紐約是「合理的做法」，並將其比擬為觀光稅。但他也表示，「若觀光稅加得太重，遊客就不來了，所以市府必須拿捏分寸。」

不過，貝佐斯對曼達尼的施政風格相當不滿，並就格里芬遭點名一事直接為其辯護，稱「格里芬不是惡棍，他沒有傷害任何人，也沒有傷害紐約，事實上恰恰相反。」他並說，曼達尼此番做法實際上是為製造一個惡棍角色推辭責任的行為。

格里芬本人形容曼達尼的影片「令人不安」、「令人恐懼」，並揚言取消一項原訂60億元的曼哈頓中城開發計畫，轉而將投資導向邁阿密，迫使霍楚介入斡旋。曼達尼辦公室回應稱「我們的稅制從根本上已失靈」。但據傳，曼達尼其後仍低調拜會多位金融界領袖。

對於外界討論是否應對他這樣的億萬富豪大幅加稅，貝佐斯則將矛頭指向政府支出失控。「任何稱職的企業財務長，在一個周二下午就能在聯邦預算中找到3%的浪費，」他表示。「就算把我繳的稅翻倍，也幫不了皇后區那位老師，我跟你保證」。

對此，曼達尼透過X轉發該段受訪影片，並簡短回應：「我認識幾位皇后區的老師，他們絕對不會同意這種說法」。