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法拉盛60年高層公寓2樓失火 4消防員、3住戶受傷

記者高雲兒／紐約報導
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火勢於20日下午4時25分獲得控制。(記者高雲兒／攝影)
火勢於20日下午4時25分獲得控制。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)43-10號的高層公寓樓二樓20日下午發生火災，造成四名消防人員及三名居民受傷，其中六人被送往醫院。火勢在一小時後獲得控制，起火原因仍在調查中。事發公寓多為華人居住。

從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲...
從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒／攝影)

從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲...
從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒／攝影)

根據紐約市消防局(FDNY)資料，消防局於下午3時25分接到火警報告，起火地點位於凱辛納大道43-10號、介於富蘭克林大道(Franklin Ave)與艾許大道(Ash Ave)之間的公寓大樓二樓。消防局共出動38個單位、120名消防與急救人員到場灌救，火勢於下午4時25分受到控制。

事故中共三名消防局人員受傷送醫，另有一名消防員受輕傷送往附近醫院。三名居民亦受輕傷，其中一人拒絕接受治療，另兩人送醫檢查。

火勢於下午4時25分被控制。(記者高雲兒／攝影)
火勢於下午4時25分被控制。(記者高雲兒／攝影)

根據紐約市消防局(FDNY)資料，法拉盛公寓樓火警約於下午3時25分左右發生。(...
根據紐約市消防局(FDNY)資料，法拉盛公寓樓火警約於下午3時25分左右發生。(記者高雲兒／攝影)

從現場可見，起火的二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂，外牆與樓上多層陽台均留下大片焦黑痕跡。火災撲滅後，工作人員進入單位清理燒毀物品，現場仍可見大量殘骸。

從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲...
從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒／攝影)

一名女性住戶表示，下午約3時40分聽到火警警報後，便與家人撤離。她說，剛開始跟著其他住戶走樓梯下樓，走到約六樓時煙霧變濃，令人感到呼吸不適。後來見其他人改搭電梯，她也隨即搭電梯離開。

下午5時20分左右，居民開始陸續返回住所。(記者高雲兒／攝影)
下午5時20分左右，居民開始陸續返回住所。(記者高雲兒／攝影)

從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲...
從現場可見，起火的法拉盛公寓樓二樓單位及陽台幾乎被燒毀，窗戶玻璃破裂。(記者高雲兒／攝影)

她表示，離開後原本打算陪同行長者到附近公園暫避，但對方走到一半便體力不支。現場急救人員曾詢問是否需要搭乘救護車，但她們婉拒。由於大樓封鎖，她們在戶外高溫中等待逾一個半小時，十分疲憊。

還有一位居民說，這棟大樓過去曾發生過四次火災，但此次規模最大。她說，由於建築走廊狹長、住戶密集，一旦發生火警，疏散和救援都相當困難。

另一名住戶陳先生表示，該棟住宅已有約60年歷史，居住著來自不同族裔的居民，其中不少是長者。他說，大樓平時管理嚴格，每年都會入屋檢查。走廊和大堂等公共區域不得堆放物品，也禁止使用公共電源為電動車或相關設備充電。至於此次起火原因，他表示不清楚。

下午5時20分左右，居民開始陸續返回住所。住在三樓以下的住戶表示，走廊內仍有大量積水，空氣中瀰漫著刺鼻煙味。對於起火原因，現場居民有各種猜測，包括可能與抽菸、燒烤或電動車有關。也有住戶表示，在起火單位陽台看到一輛單車。不過，這些說法均屬現場推測，尚未獲得官方證實。

截至發稿時，FDNY表示火災原因仍在調查中。

法拉盛 皇后區 紐約市

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