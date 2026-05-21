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酒吧摑人判緩刑 吃熱狗賽常勝冠軍切斯納7月仍出賽

記者顏潔恩／紐約報導
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納森國際吃熱狗大賽常勝軍切斯納，4月在印州涉及一起毆打案件而被判刑。(美聯社)
納森國際吃熱狗大賽常勝軍切斯納，4月在印州涉及一起毆打案件而被判刑。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)納森(Nathan’s)國際吃熱狗大賽是美國獨立日重要的慶祝活動之一，該場賽事的常勝冠軍、世界知名大胃王選手切斯納(Joey Chestnut)，因在家鄉印第安納州涉及一起酒吧攻擊案件，被判緩刑；但他近日表示，這不會阻止他參加今夏在康尼島舉行的吃熱狗比賽。

據悉，切斯納3月在印州漢密爾頓郡(Hamilton County)的一間Joe's Grill酒吧內，酒醉後掌摑一名男子；案發前夕該名男子在酒吧認出切斯納並主動上前，兩人握手後不久，切斯納便「朝他左臉打了一巴掌」。

當地一名警員表示，切斯納將受害者拉向前，靠近後用右手以張開的手掌擊打他的臉部，受害者在遭擊打後明顯有疼痛反應，低下頭呆在那裡；之後切斯納還想再向前往受害者方向靠近，對方見狀則逃離。

起訴狀提到，此次肢體衝突具有粗暴、無禮及憤怒性質，「這記巴掌造成受害者疼痛，同時被告據稱還使用挑釁性言語，試圖激怒受害者作出反應」。

切斯納則表示，自己當時喝得很醉，已不記得發生什麼事，之後承認造成對方身體傷害的幾項輕罪，並於4月20日被判刑；根據法庭文件，他將面臨180天緩刑，不過相關條件並未限制他離開印第安納州，他也徵得當地法院同意，只要在緩刑期間行為良好，將不影響他前往康尼島參加比賽。

這項一年一度的比賽將於7月4日(周六)舉行，綽號「大白鯊」的切斯納17次在康尼島吃熱狗比賽中奪冠，不過他去年並未打破自己於2021年創下的76條熱狗紀錄；前年他則因與人造肉品牌Impossible Foods合作，遭到2024年禁賽而缺席。截至目前，切斯納在20次參加納森熱狗比賽中，累計已吃下1289條熱狗。

印第安納州 布碌崙 康尼島

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