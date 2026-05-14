布碌崙8大道年輕華女欲跳樓輕生 成功獲救

8大道一名華裔年輕女子爬上樓頂，意欲輕生。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林 )8大道 華社14日下午發生一起年輕華女欲跳樓輕生的事件，所幸經過開導和營救，這名年輕華女被成功救下。

14日下午大約3時左右，8大道的行人突然看到8大道交54街，門牌號為54街824號的一棟四層商住兩用樓樓頂，有一名年輕女性站在樓頂邊緣，攀扶著樓頂外圍的一圈欄杆，似乎想要往下跳。這名女子染著淺黃色的頭髮，身穿黃色外套，打扮入時。看到這一嚇人的情景，很快有人撥打了911，警察和急救人員隨著警車和救護車很快趕到現場。布碌崙地區檢察官辦公室應對自殺事件的專家也很快趕到了現場，進入樓內。

樓下的居民越聚越多，大家的心都懸著，擔心發生意外。大家紛紛感慨一名芳華正茂的女子，為什麼年紀輕輕要尋短見。圍觀者都希望這名女子能早點放棄輕生的念頭。從樓下看，這名輕生女子似乎在和別人說話，大約下午5時以後，樓下的居民可以清楚地看到一名戴著頭盔，身穿藍色制服站在通往樓頂的樓梯上，在和輕生女子說著什麼。輕生女子站在樓頂欄杆的外面，手扶著欄杆，情況依然不明。大約下午5時10分，這名女子和營救人員一起離開了樓頂。大約5時30分，數名急救人員用擔架將這名女子抬出大樓，並抬上了救護車，擔架上的被救女子蓋著毯子，顯得很安靜，似乎沒有受傷。

據知情人士表示，這名華裔女子27歲，就住在事發建築內。她兩個月前剛生了一個孩子，患上了產後抑鬱症，去看過心理醫生，應該正在接受治療。讓事情雪上加霜的是，她的丈夫離開了她，而且她的母親正在住院接受治療。所有這一切加起來，讓這名女子承受著巨大的情緒和心理壓力，並已到達崩潰的邊緣。另有消息人士指出，這名女子當天喝了點酒，直接導致了輕生的念頭。

紐約親子互助會一直在幫助居民保持心理健康。該會負責人黃妮可說，在紐約生活，各種心理壓力都很大，失業、離婚、大生意失敗等各種原因都會給人巨大的心理壓力，心理壓力會導致抑鬱，抑鬱會產生極端行為。她認為政府和社區在這方面有很多資源，人們在心理出現問題時，在想不開的時候一定要及時尋求心理幫助。