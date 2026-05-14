性侵華埠女住戶 騎橙色單車送貨男遭警方追緝

曼哈頓華埠五分局轄區發生送貨人員闖入民宅案，女住戶遭性侵後，警方正追緝騎橙色單車男子。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)13日表示，曼哈頓華埠 五分局轄區發生送貨男子闖入民宅性侵女住戶案件，一名25歲女子於晚間在格蘭街(Grand Street)交勿街(Mott Street)一帶住所內遭一名上門送貨男子強行闖入公寓並性侵，嫌犯事後騎單車逃逸。

警方指出，案件發生於5月9日(周六)晚間約8時50分，地點位於華埠格蘭街與勿街交口的建築。據調查，該名25歲女子當時身在住所內，一名身分不明男子上門送貨，趁機強行闖入其公寓。男子進入屋內後，對女受害人實施性侵，隨後逃離現場。

警方表示，嫌犯離開後騎上一輛橙色單車，沿格蘭街向西逃去。急救人員到場後，將受害人送往「Northwell Greenwich Village Hospital」治療，情況穩定。

市警形容，涉案男子為深色膚色男性，身高約五呎九吋。警方將案件列為「入室盜竊」(Burglary)。市警數據顯示，轄區入室盜竊(Burglary)案件持續上升。截至5月10日當周，轄區共發生六宗入室盜竊案件，較去年同期的一宗增加500%；若以過去近一個月統計，共發生15宗，較去年同期的九宗上升66.7%；今年截至目前則累計67宗，較去年同期37宗增加81.1%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將保密。