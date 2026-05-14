我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

性侵華埠女住戶 騎橙色單車送貨男遭警方追緝

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓華埠五分局轄區發生送貨人員闖入民宅案，女住戶遭性侵後，警方正追緝騎橙色單車...
曼哈頓華埠五分局轄區發生送貨人員闖入民宅案，女住戶遭性侵後，警方正追緝騎橙色單車男子。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)13日表示，曼哈頓華埠五分局轄區發生送貨男子闖入民宅性侵女住戶案件，一名25歲女子於晚間在格蘭街(Grand Street)交勿街(Mott Street)一帶住所內遭一名上門送貨男子強行闖入公寓並性侵，嫌犯事後騎單車逃逸。

警方指出，案件發生於5月9日(周六)晚間約8時50分，地點位於華埠格蘭街與勿街交口的建築。據調查，該名25歲女子當時身在住所內，一名身分不明男子上門送貨，趁機強行闖入其公寓。男子進入屋內後，對女受害人實施性侵，隨後逃離現場。

警方表示，嫌犯離開後騎上一輛橙色單車，沿格蘭街向西逃去。急救人員到場後，將受害人送往「Northwell Greenwich Village Hospital」治療，情況穩定。

市警形容，涉案男子為深色膚色男性，身高約五呎九吋。警方將案件列為「入室盜竊」(Burglary)。市警數據顯示，轄區入室盜竊(Burglary)案件持續上升。截至5月10日當周，轄區共發生六宗入室盜竊案件，較去年同期的一宗增加500%；若以過去近一個月統計，共發生15宗，較去年同期的九宗上升66.7%；今年截至目前則累計67宗，較去年同期37宗增加81.1%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將保密。

曼哈頓華埠五分局轄區發生送貨人員闖入民宅案，女住戶遭性侵後，警方正追緝騎橙色單車...
曼哈頓華埠五分局轄區發生送貨人員闖入民宅案，女住戶遭性侵後，警方正追緝騎橙色單車男子。(NYPD提供)

華埠 曼哈頓

上一則

華埠監獄工程 社區座談憂影響健康

下一則

長島華人美甲店4死9傷案開審 目擊者：肇事車騰空飛衝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛緬街男子遭不明物擊臉 市警公布影像追緝涉案人

法拉盛緬街男子遭不明物擊臉 市警公布影像追緝涉案人
老婦在紐約地鐵站被打「臉部腫脹」市警通緝女嫌

老婦在紐約地鐵站被打「臉部腫脹」市警通緝女嫌
市警數據：紐約地鐵暴力案 逆勢升溫

市警數據：紐約地鐵暴力案 逆勢升溫
市警華埠五分局警民會 籲防盜刷、銀行、假冒警員電騙

市警華埠五分局警民會 籲防盜刷、銀行、假冒警員電騙

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了