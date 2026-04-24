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紐約嫌犯4天內持槍搶劫3家商店 史島警方通緝

記者胡聲橋／紐約即時報導
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史島警方通緝一名連續持槍搶劫三家商店的男嫌犯。(警方提供)
史島警方通緝一名連續持槍搶劫三家商店的男嫌犯。(警方提供)

史泰登島最近連續發生三起持槍搶劫案，搶劫對象都是商鋪，警方認為這三起搶劫案係一人所為。警方公布這名嫌犯的圖像通緝，希望知情者及時向警方提供線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

這三起持槍搶劫案都發生在市警120分局的轄區內，搶劫犯在四天時間內作案三起。警方報告稱，第一起案件發生在12日凌晨1時20分左右，一名身分不明的男子進入位於范德比爾特大道(Vanderbilt Avenue)425號的一家商鋪，並亮出一把黑色槍。該男嫌犯靠近一名37歲的男性受害者後，從其口袋中取走約120元。隨後，該男嫌犯又從受害者停放在店前的車輛內搶走約300元，嫌犯之後徒步逃離現場。事件中無人受傷。

第二起案件發生在14日晚11時58分左右，一名身份不明的男子進入位於布羅德街(Broad Street)171號的一家商業場所，並亮出一把黑色槍。該嫌犯接近一名44歲的男性受害者，並從收銀機中取走了約1000元。隨後，嫌犯徒步逃離現場，向北逃竄，去向不明。無人在這起事件中受傷。

第三起案件發生在15日(周三)凌晨1點22分左右，即第二起案件後約一個半小時，一名身分不明的男子進入位於勝利大道(Victory Boulevard)353號的一家商業場所，並亮出一把黑色槍。該男嫌犯靠近一名25歲的男性受害者，並從收銀機中拿走了約600元現金。隨後，男子徒步逃離現場，沿著勝利大道向南逃竄，前往不明。這起案件未造成人員傷亡。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

史島警方通緝一名連續持槍搶劫三家商店的男嫌犯。(警方提供)
史島警方通緝一名連續持槍搶劫三家商店的男嫌犯。(警方提供)

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