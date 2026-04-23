我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市皇后區飆車黨深夜圍聚釀亂 1人被捕多人在逃

紐時：伊朗領袖穆吉塔巴臉嚴重燒傷說話困難 需整容

紐約皇后區破非法售槍案 2男涉16次交易賣38把槍

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區檢方與警方在臥底調查中查獲多把非法槍枝。(皇后區檢察官辦公室提供)
皇后區檢方與警方在臥底調查中查獲多把非法槍枝。(皇后區檢察官辦公室提供)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)與紐約市警局23日宣布，兩名住在曼哈頓的男子涉嫌在皇后區及布朗士販售非法槍枝。警方指出，經過長達13個月的臥底調查，兩人共進行16次交易，賣出38把槍，其中一筆交易地點就在皇后學院(Queens College)一棟建築外，其中一名被告當時還穿著保全制服、正在值勤。

根據皇后區地檢署公布的起訴內容，25歲的Sylla與29歲的Sanogo被控共謀、非法販售槍枝、持有武器等多項罪名，全案共計131項指控。兩人日前已在皇后區最高法院提審，法官下令收押，並排定6月9日再次出庭；若罪名成立，最高可面臨25年徒刑。

檢方表示，紐約市警槍枝壓制部門與皇后區地檢署自2025年4月起展開臥底調查。根據調查，2025年6月10日下午3時30分左右，兩名被告涉嫌在凱辛納大道(Kissena Boulevard)、皇后學院一棟建築外，向臥底警員販售一把可擊發、已上膛的.38口徑Titan Tiger左輪手槍，交易金額為1250元。

檢方指出，Sanogo當時受雇於校方外包保全公司，在校內擔任保全，交易時不但人在值勤中，身上還穿著制服，交易結束後又返回Kissena Hall。這起交易發生在校園建築外，也讓案件格外受到關注。

起訴書指出，這次調查中查獲的38把槍裡，有兩把曾被通報為馬里蘭州與賓州的失竊槍枝，另有一把手槍與新州紐瓦克(Newark)多宗槍擊案有關。警方表示，查扣武器多數都是已上膛狀態，其中還包括一把機關槍及多把9毫米手槍。檢方並稱，Sylla駕駛一輛2022年Kia轎車進行交易，每把槍價格約1200元，Sanogo則在16次交易中有3次擔任運送角色。

凱茲表示，街頭少一把槍，社區就少一分風險，這次查扣的38把槍若真的流入街頭，後果不堪設想。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)也表示，警方將繼續透過臥底調查與精準執法打擊相關犯罪。

世報陪您半世紀

紐約市 布朗士 皇后區

上一則

皇后區「認識你的權利」講座周日舉行 應對ICE執法行動

下一則

中國男子涉偷拍軍機被捕 面臨聯邦指控最高可判1年監禁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區連環搶案18宗、19人受害 紐約市警追持刀嫌

皇后區連環搶案18宗、19人受害 紐約市警追持刀嫌
殺豬盤詐騙13人 皇后區華女賠250萬、判囚120天

殺豬盤詐騙13人 皇后區華女賠250萬、判囚120天
獨／法拉盛人口販運案華女認促賣淫 重罪撤銷判緩刑五年

獨／法拉盛人口販運案華女認促賣淫 重罪撤銷判緩刑五年
皇后區入室盜竊犯 潛逃巴拿馬被押返

皇后區入室盜竊犯 潛逃巴拿馬被押返

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職