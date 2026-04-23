紐約皇后區破非法售槍案 2男涉16次交易賣38把槍

皇后區檢方與警方在臥底調查中查獲多把非法槍枝。(皇后區檢察官辦公室提供)

皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)與紐約市 警局23日宣布，兩名住在曼哈頓的男子涉嫌在皇后區及布朗士 販售非法槍枝。警方指出，經過長達13個月的臥底調查，兩人共進行16次交易，賣出38把槍，其中一筆交易地點就在皇后學院(Queens College)一棟建築外，其中一名被告當時還穿著保全制服、正在值勤。

根據皇后區地檢署公布的起訴內容，25歲的Sylla與29歲的Sanogo被控共謀、非法販售槍枝、持有武器等多項罪名，全案共計131項指控。兩人日前已在皇后區最高法院提審，法官下令收押，並排定6月9日再次出庭；若罪名成立，最高可面臨25年徒刑。

檢方表示，紐約市警槍枝壓制部門與皇后區地檢署自2025年4月起展開臥底調查。根據調查，2025年6月10日下午3時30分左右，兩名被告涉嫌在凱辛納大道(Kissena Boulevard)、皇后學院一棟建築外，向臥底警員販售一把可擊發、已上膛的.38口徑Titan Tiger左輪手槍，交易金額為1250元。

檢方指出，Sanogo當時受雇於校方外包保全公司，在校內擔任保全，交易時不但人在值勤中，身上還穿著制服，交易結束後又返回Kissena Hall。這起交易發生在校園建築外，也讓案件格外受到關注。

起訴書指出，這次調查中查獲的38把槍裡，有兩把曾被通報為馬里蘭州與賓州的失竊槍枝，另有一把手槍與新州紐瓦克(Newark)多宗槍擊案有關。警方表示，查扣武器多數都是已上膛狀態，其中還包括一把機關槍及多把9毫米手槍。檢方並稱，Sylla駕駛一輛2022年Kia轎車進行交易，每把槍價格約1200元，Sanogo則在16次交易中有3次擔任運送角色。

凱茲表示，街頭少一把槍，社區就少一分風險，這次查扣的38把槍若真的流入街頭，後果不堪設想。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)也表示，警方將繼續透過臥底調查與精準執法打擊相關犯罪。