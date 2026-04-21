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國會選戰首季募款 孟昭文逾48萬元高朴永哲4倍

記者鄭怡嫣／紐約報導
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國會眾議員孟昭文在2026年首季籌得選舉資金逾48萬。(國會資料圖)
國會眾議員孟昭文在2026年首季籌得選舉資金逾48萬。(國會資料圖)

有關現任國會第六選區眾議員孟昭文及前韓裔外交官朴永哲(Chuck Park)的選戰，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)公布的首季財務報表顯示，孟昭文在該季籌得的選舉資金逾48萬元，為朴永哲的四倍，帳面總資金為他的十倍。孟昭文獲大多數民選官員、公會等背書，朴永哲則在近日獲氣候組織Sunrise NYC背書。

聯邦選舉委員會的第一季財務報表顯示，孟昭文在該季籌得的選舉資金約48萬2798元，其中包括個人捐款41萬9798元，以及來自所有非政黨的政治委員會、例如來自政治行動委員會(PAC)的捐款6萬3000元。朴永哲在該季籌得的選舉資金約14萬3584元，全部來自個人捐款。孟昭文的帳面資金約128萬5942元，朴永哲的帳面資金約12萬8018元。

根據孟昭文的競選辦公室，孟昭文此次共蒐集到1萬2272份連署，約為法定門檻的近十倍。而在州參議員劉醇逸與州眾議員金兌錫(Ron Kim)的陪同下，孟昭文近日也在皇后區法拉盛舉行了首場競選動員活動。

除獲不少民選官員背書外，孟昭文也已獲得多個大型工會的表態支持，包括代表醫療保健從業人員的1199SEIU、紐約市公務員工會DC 37、樓宇服務與保全、清潔人員工會32BJ SEIU、飯店與旅館業工會HTC及通訊及媒體產業工會CWA District 1等。這些工會的合計會員人數超過58萬9000人，意味孟昭文將得到工會強大的基層動員能力的助益。

另一方面，朴永哲則在近日獲得氣候組織Sunrise NYC背書。Sunrise NYC隸屬於全國性運動Sunrise Movement，倡議推動「綠色新政」(Green New Deal)，並致力挑戰企業與億萬富豪對政治的影響力。此前，他還獲得數個進步派與基層組織的支持，包括Citizens Action、New York Progressive Action Network、504 Democrats及Central Queens Independent Democrats等。

此外，朴永哲在社群媒體的聲勢仍然強勁，並獲選區以外的全國性關注。他的Instagram自去年11月16日發布第一篇帖子後，已積累5萬7000多位粉絲。

挑戰現任國會眾議員孟昭文的前外交官朴永哲(Chuck Park)，在2026年首...
挑戰現任國會眾議員孟昭文的前外交官朴永哲(Chuck Park)，在2026年首季籌得12萬選舉資金。(記者高雲兒／攝影)

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