布碌崙華人服裝倉庫大火 警逮1涉縱火男嫌

在布碌崙波羅園華人服裝倉庫火災案中，一名男嫌因涉嫌縱火遭逮捕。(記者胡聲橋／攝影)

位於布碌崙(布魯克林 )波羅園(Borough Park)的一家華人 服裝倉庫12日下午突發三級大火後，有消息稱，警方已逮捕一名男子，懷疑這名男子涉嫌縱火燒毀了服裝倉庫。

據了解，火災發生時服裝倉庫內沒有人，但整個倉庫已遭大火焚毀。

據網絡媒體「BoroPark24」報導，12日下午，警方在猶太巡邏隊(Shomrim)的協助下，逮捕了一名與漢密爾頓大道(Hamilton Parkway)5311號華人服裝倉庫大火有關聯的男子，懷疑他放火燒了服裝倉庫。「BoroPark24」還公布了這名嫌犯被逮捕時的照片。從照片看，這名嫌犯體格壯實，留著短髮和絡腮鬍鬚。從外貌判斷，被捕的嫌犯不是亞裔。

在現場給該嫌犯戴上手銬的為兩名全副武裝的執法人員，制服身上印有Fire Marshal字樣。在紐約市，Fire Marshal是市消防局(FDNY)火災調查處的專業執法人員，他們既是火災調查員，也是宣誓履職的警官。與一般消防員不同，Fire Marshal的主要任務是確定火災的起因，並調查與火災相關的犯罪。

在布碌崙波羅園華人服裝倉庫火災案中，一名男嫌因涉嫌縱火遭逮捕。(記者胡聲橋／攝影)

這場三級火災12日下午約1時45分從位於漢密爾頓堡大道5311號的華人服裝倉庫的一樓燃起，火勢迅速蔓延到二樓，並燒穿了屋頂，兩家相鄰的華裔 店鋪也受波及。當天共有192名消防員與急救人員趕赴現場滅火救災，消防員經過近兩小時的撲救後終於控制住火勢。這場火災中沒有平民傷亡，但有一名消防員在滅火過程中因吸入煙霧而接受治療。

紅十字會表示，這起火災導致七名成人和三名未成年人無家可歸。紅十字會目前正為這些受災者尋找臨時住處，並提供經濟援助。

市樓宇局(DOB)已對漢密爾頓大道5311號和5313號兩棟建築發布了「全面撤離令」，這意味著在工作人員評估火災損失期間，任何人均不得進入兩棟住宅內。

火災現場13日仍有調查人員和善後人員出入，起火建築前堆放著被燒毀的衣服以及從建築內搶救出來剩餘物品。消防部門尚未公布火災的具體原因。