我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

殺豬盤猖獗 州檢察長推防詐指南

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州檢察長詹樂霞辦公室推出殺豬盤防詐指南。(視訊會議截圖)
紐約州檢察長詹樂霞辦公室推出殺豬盤防詐指南。(視訊會議截圖)

針對當前詐騙犯罪高發的情況，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)推出殺豬盤防詐指南，詳細拆解殺豬盤騙術，並指導居民加強警惕，避免上當。

指南除英文外，還提供了中文和韓文版本。指南指出，殺豬盤騙局可總結為六個步驟。詐騙者首先通過社群平台或約會軟體聯絡受害者，並將聊天引導至微信WhatsApp、Signal或Telegram通訊軟體，以逃避美國執法當局的監測，再通過長時間深度溝通加強情感聯絡，令受害者對詐騙者心生依戀和信任。此為所謂的「養肥豬」，也即「殺豬盤」之名的由來。

在取得信任後，詐騙分子便開始向受害者推銷所謂的投資機會，投資標的通常為難以追蹤監管的加密貨幣或外幣。為了更好地引誘受害者，騙子通常還會展示豪宅、豪車或珠寶照片，宣稱他們依靠投資獲得了這些收益，有時還會展示一些看似大型銀行或金融機構的證書以增強權威性，但事實上那些「證書」上的名字與真實機構名稱有細微的拼寫差異，普通人卻不易快速識別。當受害者動心時，騙子會要求他們下載來源不明的應用程式，並向其中投入資金。

在「投資」之初，騙子會操縱後台向受害者吐出一些額度較小但收益率可觀的回報，以便進一步使其相信「投資」的真實性、並引誘他們以「賭徒心態」投入更多的金錢。在受害人投入足夠多資金時，騙子便開始收網，常見的收網方式為凍結投資款提現功能，要求受害人支付「手續費」以便從所謂的投資平台上取回自己的錢，但事實上這筆費用也會像「投資款」一樣有去無回。甚至還有整個平台捲款跑路的情況。

詹樂霞提示，在上述殺豬盤伎倆之後，詐騙者通常還會對受害人進行殘酷的第二輪收割。收割方式主要為冒充律師或維權人士，承諾替受害人討回錢財、並收取勞務費用，或要求受害人先支付「稅金」才能取回錢財。但這些錢同樣有去無回，令很多詐騙受害人雪上加霜。

防詐指南建議，對於任何在「戀愛」中索取個人財務資訊或隱私照片、要求對外保密當前關係或僅在線溝通、推脫面見的人，均要保持高度警惕，在匯款或購買加密貨幣前，也要盡可能上網搜尋相關權威資訊、或諮詢金融顧問等專業人士。

發現自己上當後，切勿盲信宣稱能幫忙追回損失的人，而要盡快向州檢察長辦公室報告，熱線電話：(800)771-7755，網頁：https://reurl.cc/pKOk9Q。

微信 WhatsApp 紐約州

上一則

布碌崙華人服裝倉庫大火 警逮1涉縱火男嫌

下一則

紐約生存手冊／過敏季到來 用藥與防護應雙管齊下
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

臉書移民詐騙猖獗 曼哈頓地檢籲Meta制止

臉書移民詐騙猖獗 曼哈頓地檢籲Meta制止
詐騙ing／無證客被抓 家屬成新型詐騙目標

詐騙ing／無證客被抓 家屬成新型詐騙目標
詐騙ing／戀上「科威特將軍」 20萬元打水漂

詐騙ing／戀上「科威特將軍」 20萬元打水漂
AI助長稅務詐欺 IRS不會發短信 催促回覆都非政府機構

AI助長稅務詐欺 IRS不會發短信 催促回覆都非政府機構

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」