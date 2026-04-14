殺豬盤猖獗 州檢察長推防詐指南

紐約州檢察長詹樂霞辦公室推出殺豬盤防詐指南。(視訊會議截圖)

針對當前詐騙犯罪高發的情況，紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)推出殺豬盤防詐指南，詳細拆解殺豬盤騙術，並指導居民加強警惕，避免上當。

指南除英文外，還提供了中文和韓文版本。指南指出，殺豬盤騙局可總結為六個步驟。詐騙者首先通過社群平台或約會軟體聯絡受害者，並將聊天引導至微信 、WhatsApp 、Signal或Telegram通訊軟體，以逃避美國執法當局的監測，再通過長時間深度溝通加強情感聯絡，令受害者對詐騙者心生依戀和信任。此為所謂的「養肥豬」，也即「殺豬盤」之名的由來。

在取得信任後，詐騙分子便開始向受害者推銷所謂的投資機會，投資標的通常為難以追蹤監管的加密貨幣或外幣。為了更好地引誘受害者，騙子通常還會展示豪宅、豪車或珠寶照片，宣稱他們依靠投資獲得了這些收益，有時還會展示一些看似大型銀行或金融機構的證書以增強權威性，但事實上那些「證書」上的名字與真實機構名稱有細微的拼寫差異，普通人卻不易快速識別。當受害者動心時，騙子會要求他們下載來源不明的應用程式，並向其中投入資金。

在「投資」之初，騙子會操縱後台向受害者吐出一些額度較小但收益率可觀的回報，以便進一步使其相信「投資」的真實性、並引誘他們以「賭徒心態」投入更多的金錢。在受害人投入足夠多資金時，騙子便開始收網，常見的收網方式為凍結投資款提現功能，要求受害人支付「手續費」以便從所謂的投資平台上取回自己的錢，但事實上這筆費用也會像「投資款」一樣有去無回。甚至還有整個平台捲款跑路的情況。

詹樂霞提示，在上述殺豬盤伎倆之後，詐騙者通常還會對受害人進行殘酷的第二輪收割。收割方式主要為冒充律師或維權人士，承諾替受害人討回錢財、並收取勞務費用，或要求受害人先支付「稅金」才能取回錢財。但這些錢同樣有去無回，令很多詐騙受害人雪上加霜。

防詐指南建議，對於任何在「戀愛」中索取個人財務資訊或隱私照片、要求對外保密當前關係或僅在線溝通、推脫面見的人，均要保持高度警惕，在匯款或購買加密貨幣前，也要盡可能上網搜尋相關權威資訊、或諮詢金融顧問等專業人士。

發現自己上當後，切勿盲信宣稱能幫忙追回損失的人，而要盡快向州檢察長辦公室報告，熱線電話：(800)771-7755，網頁：https://reurl.cc/pKOk9Q。