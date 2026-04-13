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紐約布碌崙8大道華社連續發生兩起涉及青少年的搶劫案

記者胡聲橋／紐約即時報導
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兩名亞裔青少年在碌崙8大道被搶走電動滑板車和60元現金，警方通緝圖中嫌犯。(警方...
兩名亞裔青少年在碌崙8大道被搶走電動滑板車和60元現金，警方通緝圖中嫌犯。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華社10日發生一起搶劫案，兩名亞裔青少年被搶走電動滑板車和60元現金；12日晚間，十幾名青少年在8大道毆打並搶走了一名男子的外套。對於10日發生的搶劫案，警方已公布嫌犯照片予以通緝，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將其捉拿歸案。

第一起案件發生在市警66分局的轄區內。10日下午約2時，在8大道59街823號門前，兩名身分不明者接近兩名男少年，其中一名16歲，另一名15歲。嫌犯亮出一把利器，然後從受害者手中搶走了60元現金和一輛電動滑板車。得手後，兩名嫌犯騎著電滑板車逃離現場，去向不明。所幸的是這起事件沒有造成人員受傷。

兩名劫匪均為年輕人，這兩名劫匪最近一次出現時，一名劫匪身穿黑色棉服，裡面是一件黑色連帽衫，用一個黑色口罩遮擋面部；另一名劫匪身穿一件深紫色棉服，上面有淺紫色點狀圖案，內穿一件綠色運動衫，頭戴一頂深灰色和淺灰色相間的棒球帽。

另一起搶劫案發生在戴克高地(Dyker Heights)8大道交66街處。警方稱，12日晚間不到10時，十幾名青少年在此處揮舞刀具毆打一名18歲的男性受害者，並搶走了這名受害者的外套。受害者被送往醫院接受治療，所幸傷勢並無生命危險。截至13日，尚未有人被逮捕。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布魯克林 亞裔 8大道

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