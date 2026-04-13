要求遛狗者撿拾狗屎 布碌崙7旬老人遭痛毆…警通緝施暴者

布碌崙七旬老奶奶要求遛狗者撿拾狗屎，遭殘忍毆打，警方通緝施暴者。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )一名75歲的老奶奶因為要求兩名遛狗者清理狗屎而遭殘忍毆打。警方公布一名施暴嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便盡快將其捉拿歸案。

警方表示，6日上午約9時，75歲的斯科特(Linda Scott)在布碌崙皇冠高地(Crown Heights)總統街(President St.)靠近特洛伊大道(Troy Ave.)的家門口與兩名女子發生爭執，這兩名女子帶著兩條未拴繩的狗。據報導，這位老奶奶的兒子邁克爾(Michael Scott)稱，老奶奶對於這兩名女子任由她們的狗在她家旁邊的空地上排便，而且沒有清理狗糞感到很生氣。

現場的監控錄像顯示，受害的老奶奶正在與遛狗者爭吵，這時一名身穿紅色運動衫的女子衝上前去揮拳打人。攻擊者反覆毆打年邁的老奶奶，直到她倒在自家前院草坪上，這名攻擊者接著又踢老奶奶並踩踏其臉部。

邁克爾稱，一位目睹了這起駭人聽聞的襲擊事件的鄰居立即上前制止。「如果我的鄰居沒有出手相助，我們現在可能要討論一起謀殺案了」，邁克爾說，「我媽媽只是讓那個女人清理一下狗屎。她都75歲了，老天。這根本不足以成為她遭受如此毆打的理由」。

受傷老奶奶的臉部和身體多次遭到毆打。她的臉部和左肩受傷，已被送往跨宗教醫院(Interfaith Medical Center)接受治療。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。