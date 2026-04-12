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曼哈頓大中央車站白天持刀襲人 3人受傷、嫌遭警擊斃

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市曼哈頓大中央車站地鐵站7号石線月台，11日上午發生隨機持刀襲擊事件，一名男...
紐約市曼哈頓大中央車站地鐵站7号石線月台，11日上午發生隨機持刀襲擊事件，一名男子在站內持砍刀接連傷及三名乘客，隨後遭警方開槍擊斃。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市曼哈頓42街大中央車站(Grand Central-42nd Street)地鐵站11日上午發生隨機持刀襲擊事件，一名男子在站內持砍刀接連傷及三名乘客，隨後遭警方開槍擊斃。紐約市警表示，案件屬隨機暴力事件，而另據知情人指出，一名傷者為亞裔長者。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)在現場記者會指出，案件發生於當日上午約9時40分。涉案男子先在一列7號線列車上被目擊行為異常，列車抵達大中央車站後下車，隨即在月台持砍刀襲擊乘客，先後在7號線及通往4、5、6號線的上行月台傷及三人。

在威脅持續的情況下，據報趕到現場的一名警員開槍擊中嫌犯兩次，隨後再為嫌犯施救，隨被送往醫院急救無效後死亡。市警確認嫌犯死者為44歲男子格里芬(Anthony Griffin)，過去在紐約市有三次被捕紀錄，但未被記錄有精神病史。

警方表示，三名傷者分別為84歲男性、65歲男性及70歲女性。其中，84歲男子頭部及面部遭嚴重割傷、65歲男子頭部受傷並出現開放性顱骨骨折，70歲女性則肩部被砍。三人均被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，無生命危險。根據知情人，70歲女性為一名亞裔，她即將在下個月迎來71歲生日，且是一間精品店(Boutique)的共同所有人。

44歲男子站內持砍刀傷及三名乘客，隨後遭警方開槍擊斃，圖為襲擊者所使用的凶刀。(...
44歲男子站內持砍刀傷及三名乘客，隨後遭警方開槍擊斃，圖為襲擊者所使用的凶刀。(NYPD提供)

根據市警，嫌犯在7號線月台砍傷一人後，移動至4、5、6號線月台襲擊另外兩人。警方稱，當時有民眾向兩名正在站內執勤的員警求助，警方趕至現場後，見到嫌犯手持砍刀並反覆自稱為「路西法」(Lucifer)。警方多次要求他放下武器並試圖緩和局面，至少發出20次口頭警告，以及表示可提供協助，但嫌犯拒絕配合，並持刀朝警員逼近。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)後來在社群媒體上發文，感謝警方效率行動阻止更多傷亡，並表示將按慣例展開內部調查，同時公布處理案件警員的隨身攝影機畫面。儘管如此，曼達尼在涉及警方開槍案件中的表態，已因措辭引發爭議。

受事件影響，4、5、6及7號線部分地鐵一度改道行駛，車站入口亦被封鎖。警方及大都會運輸署(MTA)人員在閘口周邊設置警戒線，禁止乘客進入。

蒂池指出，此案再次凸顯地鐵系統維持警力的重要性，她說，警方近期已增派175名警員加強地鐵巡邏。同時，州長霍楚(Kathy Hochul)在2027財政預算中亦提出撥款7700萬元，用於提升地鐵警力部署。

霍楚在社交媒體回應此案件，表示「紐約客每次搭乘地鐵，都應該感到安全，我們將不惜一切代價保障大家的安全。」

此前，警方強調，2025年為自2009年以來地鐵系統最安全的一年，數據顯示，今年截至4月初共錄得563宗案件，較去年同期略減。然而，自新冠疫情期間以及後來接連發生多宗高關注案件以來，不少通勤者仍對地鐵治安感到擔憂。

曼達尼 槍擊 地鐵站

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