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紐約皇后區高架橋下驚見腐爛遺骸 身分性別不明

記者戴慈慧／紐約即時報導
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皇后區BQE高架橋出口閘道，接近北方大道出口匝道處7日上午尋獲一具已嚴重腐爛、幾...
皇后區BQE高架橋出口閘道，接近北方大道出口匝道處7日上午尋獲一具已嚴重腐爛、幾乎只剩骨骸的遺體。（圖截自Google Map）

皇后區傑克森高地(Jackson Heights)7日驚傳駭人發現，一具已嚴重腐爛、幾乎只剩骨骸的遺體，被發現在布碌崙—皇后區快速道路(Brooklyn-Queens Expressway, BQE)高架橋下方的封閉空間內。由於遺體腐敗程度極高，警方當場甚至無法確認死者性別，目前案件仍在調查中。

警方表示，當日上午約11時接獲通報，在皇后區北方大道(Northern Boulevard)出口匝道下方的一處閒置儲藏空間內發現遺體。該空間平時為封閉狀態，設有門鎖，並非一般行人可隨意進出的開放區域。

初步調查顯示，遺體已高度腐敗，僅剩骨骼與部分組織，導致現場警員無法立即辨識性別與身分。紐約市法醫辦公室已接手進行鑑識，將透過DNA、牙科紀錄等方式確認死者身份，同時判定死亡時間與死因。

目前仍有多項關鍵問題待釐清，包括死者如何進入該處空間、是否在現場死亡，或為事後被移置至此。警方尚未公布是否發現外傷跡象、衣物或可辨識身分的物品，也未說明該空間是否曾被他人使用。

該發現地點位於車流密集的BQE高架橋下方，周邊為主要交通幹道北方大道與匝道交會處，平日車輛與行人往來頻繁。然而遺體卻藏於封閉空間內，顯示其位置隱蔽，可能已存在相當一段時間才被發現。

警方目前尚未說明報案人身分，也未透露遺體被發現的具體過程。案件暫列為可疑死亡處理，仍在持續調查中。

皇后區 布碌崙 紐約市

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