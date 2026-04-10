紐約南布碌崙華人美甲店「精準」被盜 收銀機有現金4000元

監控錄像拍下的竊賊盜走收銀機的畫面。(被盜美甲店提供)

位於南布碌崙(布魯克林 )的一家華人 美甲店日前發生一起深夜入室盜竊案，整個收銀機被盜，內有現金約4000元。盜竊者手法嫻熟，員工次日到美甲店上班，一時間竟未看出盜賊是如何進入店內的。警方正在調查此案。

布碌崙格雷夫森德(Gravesend)史迪威大道(Stillwell Ave.)交S大道附近有一家華人開辦的美甲店。警方說，本月2日上午，該美甲店的一名員工拉起卷閘門，再打開玻璃店門進入屋內，看到店裡很凌亂，一開始這名員工還以為是下班員工沒收拾好，再仔細一看，發現收銀台內的收銀機和配套的電腦都不見了，這才意識到店裡發生了盜竊案。但這名員工一時間竟看不出來竊賊是如何進入店內的。這名員工迅速報了警。

當員工再次放下捲閘門後，才發現捲閘門橫柵欄之間的連接有好幾處被剪斷，竊賊是鑽過捲閘門柵欄之間的空隙，再打開玻璃店門進入店內的。店員梁小姐說，事發那段時間，玻璃店門的鎖壞了，店門一直虛掩著，給了竊賊可乘之機。梁小姐稱，竊賊偷走的收銀機裡約有4000元現金，美甲店平時不會在收銀機放那麼多錢過夜，那幾天為了付房租，才多放了些錢，未料正好被偷了。

梁小姐通過觀看監控錄像發現，從剪開捲閘門頁片之間的連接到拿著收銀機逃走，竊賊只用了不到十分鐘。從鑽過捲閘門進入店內，到拿著收銀機鑽出捲閘門，竊賊更只用了短短兩分鐘。竊賊手法之熟練，以及種種巧合都讓梁小姐懷疑，竊賊可能事先來探過店，才能如此「精準地」地盜走店裡的收銀機。因為看到竊賊拿著收銀機步行離開，梁小姐還懷疑竊賊就住在美甲店附近。

通過監控錄像梁小姐發現，竊賊為20歲左右的年輕白人，身材瘦高。梁小姐說，她在這個美甲店工作多年，美甲店換過老闆，但她留了下來，她說這個街區以前未發生過此類盜竊事件。

南布碌崙一家美甲店收銀機被盜走，內有4000現金。(記者胡聲橋／攝影)