我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：與伊朗的會談結果 24小時內見分曉

阿提米絲二號今晚降落…今日5件事

紐約南布碌崙華人美甲店「精準」被盜 收銀機有現金4000元

記者胡聲橋／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
監控錄像拍下的竊賊盜走收銀機的畫面。(被盜美甲店提供)
監控錄像拍下的竊賊盜走收銀機的畫面。(被盜美甲店提供)

位於南布碌崙(布魯克林)的一家華人美甲店日前發生一起深夜入室盜竊案，整個收銀機被盜，內有現金約4000元。盜竊者手法嫻熟，員工次日到美甲店上班，一時間竟未看出盜賊是如何進入店內的。警方正在調查此案。

布碌崙格雷夫森德(Gravesend)史迪威大道(Stillwell Ave.)交S大道附近有一家華人開辦的美甲店。警方說，本月2日上午，該美甲店的一名員工拉起卷閘門，再打開玻璃店門進入屋內，看到店裡很凌亂，一開始這名員工還以為是下班員工沒收拾好，再仔細一看，發現收銀台內的收銀機和配套的電腦都不見了，這才意識到店裡發生了盜竊案。但這名員工一時間竟看不出來竊賊是如何進入店內的。這名員工迅速報了警。

當員工再次放下捲閘門後，才發現捲閘門橫柵欄之間的連接有好幾處被剪斷，竊賊是鑽過捲閘門柵欄之間的空隙，再打開玻璃店門進入店內的。店員梁小姐說，事發那段時間，玻璃店門的鎖壞了，店門一直虛掩著，給了竊賊可乘之機。梁小姐稱，竊賊偷走的收銀機裡約有4000元現金，美甲店平時不會在收銀機放那麼多錢過夜，那幾天為了付房租，才多放了些錢，未料正好被偷了。

梁小姐通過觀看監控錄像發現，從剪開捲閘門頁片之間的連接到拿著收銀機逃走，竊賊只用了不到十分鐘。從鑽過捲閘門進入店內，到拿著收銀機鑽出捲閘門，竊賊更只用了短短兩分鐘。竊賊手法之熟練，以及種種巧合都讓梁小姐懷疑，竊賊可能事先來探過店，才能如此「精準地」地盜走店裡的收銀機。因為看到竊賊拿著收銀機步行離開，梁小姐還懷疑竊賊就住在美甲店附近。

通過監控錄像梁小姐發現，竊賊為20歲左右的年輕白人，身材瘦高。梁小姐說，她在這個美甲店工作多年，美甲店換過老闆，但她留了下來，她說這個街區以前未發生過此類盜竊事件。

南布碌崙一家美甲店收銀機被盜走，內有4000現金。(記者胡聲橋／攝影)
南布碌崙一家美甲店收銀機被盜走，內有4000現金。(記者胡聲橋／攝影)

竊賊剪開捲閘門柵欄之間的連接進入美甲店內，圖中被剪處用鏈條代替。(記者胡聲橋／攝...
竊賊剪開捲閘門柵欄之間的連接進入美甲店內，圖中被剪處用鏈條代替。(記者胡聲橋／攝影)

布魯克林 華人

上一則

社媒治城玩流量 紐約市長成網紅

下一則

曼哈頓華埠附近發生性騷擾案 市警七分局通緝嫌犯
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙華人五金店遭三級大火焚毀 百萬貨品燒光

布碌崙華人五金店遭三級大火焚毀 百萬貨品燒光
球鞋、烈酒退位 攔路劫貨轉向AI晶片去年損失7.25億創新高

球鞋、烈酒退位 攔路劫貨轉向AI晶片去年損失7.25億創新高
紐約華人聚居區…搶女友曾任職銀行6953元 他遭認出被捕

紐約華人聚居區…搶女友曾任職銀行6953元 他遭認出被捕
紐約法拉盛美甲店遭持刀搶劫 3嫌闖入洗劫後逃逸

紐約法拉盛美甲店遭持刀搶劫 3嫌闖入洗劫後逃逸

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12

超人氣

更多 >
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...
10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜
華人花一年才找到工作 上班不到半年又被裁

華人花一年才找到工作 上班不到半年又被裁
鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平