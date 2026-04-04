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曼達尼邀葛萊美獎說唱歌手Cardi B 為免費托育計畫造勢

記者范航瑜／紐約報導
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紐約市長曼達尼(右)3日邀請布朗士出身的葛萊美獎得主說唱歌手Cardi B，聯袂...
紐約市長曼達尼(右)3日邀請布朗士出身的葛萊美獎得主說唱歌手Cardi B，聯袂宣傳市府最新推出的免費幼兒托育計畫「2-K」。(截自市府官方視頻)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)延續競選期間廣結網紅、名人的一貫作風，3日邀請布朗士出身的葛萊美獎得主說唱歌手Cardi B，聯袂宣傳市府最新推出的免費幼兒托育計畫「2-K」，並宣布申請通道將於6月2日(周二)開放。

Cardi B本人育有四名子女，深知托育壓力。她在3日的影片公告中以身為人母的親身經歷為2-K計畫背書，表示托育服務對女性及家庭至關重要，「有時候我們女性無法向前邁進，因為沒有人幫我們照顧孩子」。曼達尼在聲明中引用Cardi B的歌詞表示，「如同Cardi B所唱：『兩個我都要，我不想選擇。』有了全面托育服務，紐約市民再也不必二選一。」他強調，長期以來家庭被迫在負擔得起的托育與留在這座城市之間作出抉擇，如今可以兩全其美。

在宣布申請期的同時，市府也發起官方主題曲徵選活動，邀請市民創作15秒或30秒的原創歌曲，鼓勵家長為兩歲子女申請入學資格，得獎作品將成為計畫主題曲並在電台播出。截止日期為4月17日(周五)。徵選規則要求所有歌詞與音樂必須原創，並明確禁止使用AI生成內容。評選將由Cardi B偕同特別評審團選出五名決賽者，最終交由市民投票決定勝出者，得獎者預計於5月18日前選出。

2-K計畫預計今秋正式啟動，首批提供2000個免費學位，四年內擴展至全面覆蓋。首階段申請僅開放第6、10、18、23及27學區，史泰登島暫不在首批範圍內。

Cardi B本人育有四名子女，深知托育壓力。她在3日的影片公告中以自身為人母的...
Cardi B本人育有四名子女，深知托育壓力。她在3日的影片公告中以自身為人母的親身經歷為2-K計畫背書，表示托育服務對女性及家庭至關重要。(截自市府官方視頻)

紐約市 曼達尼 葛萊美

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