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涉詐400客戶5億 長島理財顧問認罪 受害者多為退休人士

記者戴慈慧／紐約報導
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長島理財顧問卡馬達，3日在紐約東區聯邦法院認罪。(本報檔案照)
長島理財顧問卡馬達，3日在紐約東區聯邦法院認罪。(本報檔案照)

長島理財顧問卡馬達(Vincent J. Camarda)，3日在紐約東區聯邦法院承認證券詐欺及投資顧問詐欺罪。檢方指他將數百名客戶、包括一些退休人士的資金投入實為「龐氏騙局」的投資，造成重大損失。

所謂「龐氏騙局」，是指並無實際穩定獲利來源，而是以新投資人的資金支付舊投資人的利息或回報，一旦資金鏈中斷即，「投資」便全面崩盤。

檢方指出，卡馬達透過其公司A.G. Morgan Financial Advisors，向客戶推銷標榜「穩定收益、可保本」的投資產品承諾票據(promissory notes)，吸引約400名客戶投入資金。這些資金實際流向貸款公司Par Funding，而該公司已被聯邦認定涉及約5億元的詐騙案。

美國證券交易委員會(SEC)指出，A.G. Morgan在2017年至2020年間向投資人募集超過7500萬元，並從中收取逾700萬元報酬，同時未揭露與投資標的之間的財務關係。

現年62歲、居住於阿米蒂維爾(Amityville)的卡馬達，依認罪協議將支付約1億6020萬元賠償金，另須繳納約660萬元沒收金及罰款，目前以100萬元保釋候審，預計8月12日宣判。

案件曝光後，多名投資人向金融業監管局(FINRA)提出申訴。仲裁庭目前已裁定22名客戶獲賠超過1600萬元，但律師指出，實際追回資金仍很困難。受害者多為退休人士，有人損失逾百萬元，也有人因此被迫重返職場或申請貸款，以維持生活。

A.G. Morgan自2024年起便已基本停止營運。監管紀錄顯示，卡馬達尚有多起未決投訴，其名下房產亦進入法拍程序。由於長島與皇后區往來密切，此案亦引發部分華人社區對投資風險的關注。專家建議民眾在投資前，可查詢FINRA的BrokerCheck系統，並對標榜固定收益或保本的產品提高警覺。

長島 退休 貸款

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