足球天王梅西告Temu、Walmart…電商中國賣家侵權

球星梅西紐約南區提告跨境網售仿冒品，指中國商家及平台侵權個人商標，圖為侵權商品頁面示例。(取自起訴書)

阿根廷 足球巨星梅西 (Lionel Andrés Messi)日前向紐約南區聯邦法院提起訴訟，指控一批通過Temu、Walmart等電商 平台開設網店的商家，涉嫌未經授權銷售帶有「MESSI」商標的仿冒商品，借梅西個人品牌與商譽牟利，並誤導消費者。

梅西及其關聯公司LMGM, S.L.U.作為原告，要求本案由陪審團審理。訴狀稱，梅西此次提告為打擊網上售賣假冒「MESSI」品牌商品的行為。梅西的代表指出，涉案商家在網路商城中展示、營銷並出售印有相關標誌的商品，讓消費者誤以為這些商品是獲得授權的正版產品，從而在市場上造成混淆與欺騙。

原告稱，這些網店設計上刻意模仿正規銷售頁面，銷售的卻是質量較差的仿製品。根據訴狀，被告並非單一主體，而是一批個人和企業實體。梅西一方表示，這些被告經營的網店之間具有相似的頁面設計、商品外觀和經營特徵，顯示其背後可能存在相互關聯的運作網絡。

訴狀還指出，被告試圖通過隱藏真實身分、使用虛假姓名或地址、不斷更換帳號等方式，規避追責。儘管涉案被告的具體名單被要求暫時封存，但起訴書明確稱，被告主要居住於中國大陸或其他外國司法管轄區。訴狀同時援引聯邦海關與邊境保護局(CBP)數據稱，2024財年美國查獲的侵權貨品建議零售價約為54億元，其中超過50億元來自中國大陸和香港地區。

梅西方面還強調，他擁有「MESSI」商標權，LMGM則是該商標的獨占被許可人，相關商標註冊覆蓋手機與電腦保護殼、背包與旅行袋、服裝鞋帽、球類及護具等多個商品類別。

除官方Messi Store外，他也與Adidas、Stanley等品牌合作推出聯名或限量商品。梅西代表指出稱，2025年全球約售出130萬件梅西球衣，而官方梅西商店在2023年則僅有169萬元營收。

根據法庭文件，梅西方面要求法院發布禁制令，禁止被告繼續使用相關商標，並要求Temu、Walmart等平台下架或停止展示涉案商品廣告，同時交出違法所得和處罰額外賠償，需在1000元至2000萬元之間。