4年前法拉盛劫車槍殺華男 黑幫頭目認罪面臨重刑

2022年11月20日晚間，華裔男子吳濤在法拉盛37大道與帕森斯大道附近，坐在一輛BMW車內，突遭嫌犯接近並開槍擊中背部。圖為嫌犯所坐車輛。(市警局提供)

曾震動皇后區法拉盛華人 社區的劫車槍殺案，時隔兩年再有關鍵進展。活躍於紐約的多米尼加裔幫派「三一會」(Trinitarios)一名頭目日前在聯邦法院認罪，承認參與多起持槍劫車與槍擊 案件，其中包括2022年在法拉盛發生的導致25歲華裔 男子吳濤(Tao Wu)死亡的命案。該被告預計將面臨35年至40年的監禁。

26歲的古茲曼(Amaury Guzman)本周在布碌崙聯邦法院認罪，承認參與一連串劫車與槍擊行動。根據認罪協議，他將面臨35年至40年的監禁，聯邦法官將於今年8月18日宣判。

案件可追溯至2022年11月20日晚間。當時，華裔男子吳濤在法拉盛37大道與帕森斯大道附近，坐在一輛BMW車內，突遭嫌犯接近並開槍擊中背部。他中槍後試圖駕車逃離現場，但行至路口時失控撞上人行道並翻車，最終送醫不治。

檢方指出，案發當天，古茲曼與羅傑茲等人駕駛一輛稍早在新澤西州盜取的賓士轎車進入法拉盛，專門物色豪車作為下手目標。當羅傑茲下車接近吳濤時，對方試圖駕車離開，嫌犯隨即開槍，整個過程迅速且帶有明顯的暴力搶劫意圖。

案發前一天，古茲曼還與另一名同夥在皇后區試圖搶劫一名大麻販售者，過程中開槍擊中車內乘客頸部，所幸受害者經手術後倖存。案發後兩天，同一夥人又在牙買加莊園持槍搶劫一名男子，將其撲倒在地，奪走其汽車、手機及近1萬4000元現金。

吳濤來自上海，曾在法拉盛夜生活場所工作，他遭槍擊身亡一案在當地華人社區引發廣泛關注與不安。

聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，古茲曼與羅傑茲透過一連串武裝劫車、搶劫及槍擊行為，在社區製造恐懼與混亂，「對公共安全構成嚴重威脅」。