布碌崙86街遊民所建商擬開工 上百民眾抗爭與警對峙

警察試圖用拒馬阻擋示威者，打開一條通道。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)86街遊民所抗議活動再起波瀾。29日晚，在紐約市 警察的護衛下，遊民所建商派工人打開封閉已久的建址入口，往裡運入建築設施。數百名抗議民眾聞訊趕來，試圖阻擋載重汽車進入。一邊是揮舞著標語，吹著口哨的抗議者，一邊是設立警戒線，試圖維持秩序的警察，雙方形成了對峙的局面。29日晚的抗議活動持續到次日凌晨約2時。30日接近中午時，又有上百名抗議者趕到遊民所建址外示威。

布碌崙86街遊民所抗議民眾聚集遊民所建址。(記者胡聲橋／攝影)

最近一段時間，一直有傳聞說86街遊民所即將開工。29日晚間約9時，附近上百居民在社群媒體上看到86街遊民所建商派遣的工人開始拆除建址用木條封住的入口，載重卡車也開到建址門口，他們開始聚集到遊民所建址入口，有人還試圖阻止載重卡車進入。這時警方開始干預，他們用拒馬將抗議人群擋在外面，為載重卡車開闢了一條通道。據了解，載重卡車最終將一個警衛崗亭、兩個移動廁所和若干個垃圾桶運入了遊民所建址。

示威者與警察高聲爭辯。(記者胡聲橋／攝影)

隨著抗議者人數逐漸增多，現場部署的警察也逐漸增加，後來還增派了防暴警察，現場的警察估計有上百人。示威者和警察處於對峙狀態，有的示威者高喊讓警察「回家」，有的示威者還和警察高聲爭辯。

防暴警察部署到抗議現場。(記者馬璿／攝影)

當天晚上州參議員陳學理、市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧，州眾議員鄭永佳高級顧問趙靖桉(鄭永佳在州府奧伯尼)等都趕到現場，聲援抗議者。

警方用拒馬將抗議民眾推到外圍的過程中，有一名年長男性和兩名中年女性摔倒在地。這時抗議者和警方都表現得冷靜和克制，雙方都有人伸出援手，幫助兩名倒地的抗議者，示威者甚至將一輛救護車叫到現場幫助倒地者。

在警方和示威者相互推搡的過程中，還有一名示威者遭警方逮捕。市議員莊文怡30日上午表示，這名示威者將於當天下午獲釋。

陳學理29日晚在抗議現場表示，他已與市樓宇局(DOB)副局長取得聯繫，稱86街遊民所建商當晚的所作所為違反了各種建築規範。陳學理說，他會把拍到和收集到的視頻都傳給這位副局長，作為建商違規操作的證據，並要求建商立即停止下一步行動。

示威民眾阻止載重卡車進入遊民所建址。(記者馬璿／攝影)

抗議者29日晚一度將86街的交通完全阻斷，後來警方用拒馬隔開示威者，才恢復了86街的交通。遊民所建址前的抗議活動一直持續到了次日凌晨2時，示威人群才漸漸散去。30日上午8時，又有抗議者出現在遊民所建址，到中午時分，抗議者人數達到上百人。

抗議者梁先生就住在26街，離遊民所建址很近。他說自己去年春天曾希望市府能在抗議者的壓力下改變想法，取消在86街建遊民所的計畫，但今年事態的發展讓他對取消86街遊民所漸感悲觀，他依然會每天來示威，希望抗議活動的組織者能使用各種方法尋找建商在施工方面的漏洞，阻止遊民所的建設。

示威者站在載重卡車前。(記者胡聲橋／攝影)

「我們手裡有標語牌和國旗，我們會搖旗吶喊，但我們畢竟只是一介草民，我們需要民意代表和政府去協商談判，去爭取滿足我們心願的條件」，抗議者馮小姐說，「但遊民所建商也不要不把示威者放在眼裡，我們不會讓他們輕易開工的」。

在遊民所建址入口處高舉標語牌的示威者。(記者胡聲橋／攝影)

莊文怡30日發表聲明稱，她正致力於推進86街遊民所整個決策過程透明化，要求市府部門及時通報最新進展。與此同時，她表示正與當地警局緊密協作，確保所有參與者的安全。莊文怡和寇頓共同呼籲將86街遊民所項目改為可負擔住房項目。