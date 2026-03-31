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突襲長島按摩店 2法拉盛華女涉賣淫被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
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報住皇后區法拉盛的兩名華人女子，近日在工作的長島一家按摩店內，因涉嫌賣淫等罪名被...
報住皇后區法拉盛的兩名華人女子，近日在工作的長島一家按摩店內，因涉嫌賣淫等罪名被捕，圖為涉案按摩店所在區域。(取自谷歌地圖)

報住在皇后區法拉盛的兩名華人女子，近日在工作的長島一家按摩店內，因涉嫌賣淫等罪名被捕。

長島蘇福克郡(Suffolk County)警方表示，當地第二分局調查單位聯合亨廷頓鎮(Town of Huntington)消防稽查員及法規檢查人員，對位於傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)2064號一家名為「Roslyn Spa」的按摩店展開突襲調查，並逮捕了其中的兩名員工。

警方表示，被逮捕的二人分別為來自法拉盛的61歲業主女子孫桂芬(Guifen Sun，音譯，下同)，以及51歲的員工周玉紅(Yuhong Zhou)。她們被控未經授權從事專業行為(Unauthorized Practice of a Profession)的E級重罪及賣淫罪。

此外，亨廷頓鎮消防稽查員與法規執法人員還當場開出14項違規通知，並表示將對該店展開進一步調查。

在網路平台，該店僅有一則Yelp評論，且為一星負評。來自皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的用戶RachnDrew V.於2022年3月留言稱：「需要先付款，不用多說了。」他還表示：「我付了60元現金按摩費，另給了12元小費，但對方要求20元小費。這家店非常可疑，不推薦。」

警方指出，孫桂芬及周玉紅已獲發出庭傳票，將於之後在中央艾斯利普(Central Islip)第一地區法院出庭應訊。

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