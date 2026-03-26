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華埠華人珠寶店 遭持槍歹徒劫走20萬元首飾

記者劉梓祁／紐約報導
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一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提供)
一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提供)

曼哈頓華埠日前發生珠寶店搶劫案，位於堅尼路(Canal St.)253號的華人珠寶店「Sang Sang Jewelry」於3月1日傍晚遭一名持槍歹徒闖入搶劫，一對67歲華人夫婦被逼倒在地，店內約20萬元珠寶被洗劫。

根據市警(NYPD)消息，案發於當日晚間約6時50分，一名身分不明的男子進入該店後，亮出手槍，命令店內一名67歲男子及一名67歲女子伏地，隨後要求交出珠寶。嫌犯得手後攜帶店內約價值20萬元的珠寶徒步逃離，最後一次被目擊為沿堅尼路向東逃逸。

警方表示，事件中無人受傷。面部鼻頭有傷口的店主陳女士表示，案發時歹徒先以「修復珠寶」為由進店，令人誤以為是普通顧客，「誰知道他突然掏出槍就打劫」，整個過程發生極快。她回憶稱，對方自帶袋子，迅速將珠寶裝進袋子後離開。

陳女士及其丈夫經營此店鋪已逾20年。緊鄰案發店鋪、在華埠頗具知名度的珠寶店「Popular Jewelry」店主岑灼華指出，類似案件在行業內並非罕見。他表示，他自1982年在美經營珠寶生意以來，已見過多次搶劫事件，「堅尼路路一向治安都不是很好，但也不是經常發生（劫案）」。她說，劫匪通常會挑選人手較少的店鋪下手，「常常是只有兩個人或幾個人看店的地方」，因為較容易控制局面。

還有同行表示，「Sang Sang Jewelry」並非首次成為目標。2017年曾有嫌犯假扮顧客，以維修珠寶為由進店，趁機盜走價值約3萬6000元的首飾；2021年10月，該店再遭人破牆入室盜竊；同年12月也發生三人持械搶劫案件。

一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提...
一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提供)

一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提...
一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提供)

一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提...
一名男嫌在華埠持槍搶走20萬元珠寶，店內一對67歲華人夫婦遭逼倒地。(NYPD提供)

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