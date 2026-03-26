E-ZPass違規罰款嚴苛 被罰多非慣犯 紐新民代提案改善

紐約航港局懲罰性收費過於嚴苛，紐新兩州民代組成跨州、跨黨派行動小組，各自提案修改。圖為由航港局管理的林肯隧道。(記者許君達／攝影)

紐新航港局去年7月推出E-ZPass收費新規，任何未按規定安裝讀取器的車輛都將被加收每次50元的懲罰性費用。對此，紐約和新澤西兩州民代近日發起聯合行動，在各自州內提出立法草案，旨在阻止這項針對普通駕駛員的嚴苛規定。

根據最新規定，經過航港局所轄的跨州隧道和橋梁的車輛，若因E-ZPass讀取器故障或未安裝在指定位置而無法自動扣費，將被按照高於普通E-ZPass費率的標準收取過路費，同時加收50元的罰款。

紐約州 參議員馬丁內斯(Monica Martinez)指出，紐約州的E-ZPass數據未公開，而新澤西的數據則顯示，從2020年7月至2025年7月間，航港局對該州駕駛員總共開出了700萬張繳費違規罰單，其中每人收到的罰單平均數為四張、中位數僅兩張。這意味著，被罰的絕大多數都只是普通駕車人，並非慣犯，而如果僅因一次無心之失就被罰款50元，對這些普通人來説並不公平。

民主黨籍的馬丁內斯3月20日與共和黨籍的新澤西州 眾議員卡尼特拉(Paul Kanitra)聯袂宣布，將成立一個跨州、跨黨派的行動小組，在兩州議會各自提出立法草案，禁止公路收費機構對於90天內違規未超過兩次的普通駕駛員收取高額懲罰性費用，僅能要求他們補繳應付費用；而對於多次違規的慣犯，則應根據處理違規的實際成本，合理制定罰金水平。

此外，提案還將要求相關交通管理機構每年提交財務報告以增加收費透明度，並提議成立一個跨州諮詢小組，負責評估現有收費標準和懲罰制度，以便更有效地懲治慣犯、同時給普通人減輕負擔。

根據法律規定，任何涉及航港局的立法，必須由紐約和新澤西兩州議會各自通過，並由兩州州長聯合簽署成法，才能生效。目前，紐約州眾議員拉文(Charles Lavine)已與馬丁內斯合作，提出了眾議會版本，以確保該提案能在州議會內繼續推進。