我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不明無人機闖華府基地 國務卿及防長都住那 白宮急商對策

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

62歲華婦陷「網戀」 賣房款11萬元被騙走

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

隨著社群媒體的普及，針對單身中老年人的殺豬盤詐騙案層出不窮。現居紐約的62歲單身華裔陳女士17日向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，講述自己因陷入一場精心設計的「網戀」，導致11萬元購房款被悉數騙走的慘痛經歷。

去年7月，陳女士在臉書上結識了一名自稱「張宇」的男子。對方自稱來自深圳、現居長島，平日發送的照片皆為高管辦公室、健身房、海邊度假，顯示成功人士形象。在長達半年的交往中，兩人雖未曾謀面(對方總以生意忙為由拒絕見面)，但在WhatsApp和Line上的甜蜜問候，讓陳女士對這段情緣深信不疑。

去年9月，「張宇」說他不想繼續在紐約生活，問陳女士是否願意把房子賣了，和他一起回中國大陸生活。今年1月，陳女士賣掉自己的房產，獲得11萬元。「張宇」隨後要求陳女士將錢匯往香港某銀行帳號，以便共同買房。當陳女士稍有遲疑時，對方使出「激將法」，質疑兩人感情不夠深厚。為了證明對對方的信任，陳女士在對方的「指導」下，對銀行櫃員謊稱資金用於「海外投資買房」，避開了銀行的風險審核，將畢生積蓄匯出。

錢款匯出一周後，「張宇」聲稱未收到款項，而紐約這邊的銀行證實已匯款。這時陳女士已有些醒悟，當對方要求陳女士再次存入現金，甚至指引她用現金去商店購買加密貨幣存入數字錢包時，陳女士才警覺，意識到自己成了殺豬盤的受害者。陳女士說，「聽說過殺豬盤，但沒想到會發生在自己身上」。

陳女士說，被騙走的11萬元是她的畢生積蓄。受騙後的陳女士生活陷入絕境，目前僅能租住在地下室。她曾嘗試向轄區警察分局報案，但警方因資金是其「自願匯出」，未予受理。

亞總會會長陳善莊表示，這類詐騙手法雖老套但極具欺騙性，亞總會正聯繫香港相關部門，看這筆錢是否被取走。他並呼籲廣大僑胞，凡是涉及金錢往來，務必與家人商量。

世報50周年

世報陪您半世紀

香港 社群媒體 加密貨幣

上一則

全市首位遭ICE逮捕公校生 被關10個月獲釋

下一則

逾百護理員市府前靜坐 促速禁止24小時工作 過半為華人
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2美籍幼女父不詳、母離世…上海外公賣房照顧：急需找人接手

2美籍幼女父不詳、母離世…上海外公賣房照顧：急需找人接手
浙8旬翁持續105天跨海探病 淚別老伴：再無快樂兩個字

浙8旬翁持續105天跨海探病 淚別老伴：再無快樂兩個字
鄭州女以為嫁給愛情…夫出軌幾十人 還說「男人都這樣」

鄭州女以為嫁給愛情…夫出軌幾十人 還說「男人都這樣」
太扯…滬獨居老人頭疼 去理髮店「頭皮排毒」花掉93萬

太扯…滬獨居老人頭疼 去理髮店「頭皮排毒」花掉93萬

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗