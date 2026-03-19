62歲華婦陷「網戀」 賣房款11萬元被騙走

紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

隨著社群媒體 的普及，針對單身中老年人的殺豬盤詐騙案層出不窮。現居紐約的62歲單身華裔陳女士17日向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，講述自己因陷入一場精心設計的「網戀」，導致11萬元購房款被悉數騙走的慘痛經歷。

去年7月，陳女士在臉書上結識了一名自稱「張宇」的男子。對方自稱來自深圳、現居長島，平日發送的照片皆為高管辦公室、健身房、海邊度假，顯示成功人士形象。在長達半年的交往中，兩人雖未曾謀面(對方總以生意忙為由拒絕見面)，但在WhatsApp和Line上的甜蜜問候，讓陳女士對這段情緣深信不疑。

去年9月，「張宇」說他不想繼續在紐約生活，問陳女士是否願意把房子賣了，和他一起回中國大陸生活。今年1月，陳女士賣掉自己的房產，獲得11萬元。「張宇」隨後要求陳女士將錢匯往香港 某銀行帳號，以便共同買房。當陳女士稍有遲疑時，對方使出「激將法」，質疑兩人感情不夠深厚。為了證明對對方的信任，陳女士在對方的「指導」下，對銀行櫃員謊稱資金用於「海外投資買房」，避開了銀行的風險審核，將畢生積蓄匯出。

錢款匯出一周後，「張宇」聲稱未收到款項，而紐約這邊的銀行證實已匯款。這時陳女士已有些醒悟，當對方要求陳女士再次存入現金，甚至指引她用現金去商店購買加密貨幣 存入數字錢包時，陳女士才警覺，意識到自己成了殺豬盤的受害者。陳女士說，「聽說過殺豬盤，但沒想到會發生在自己身上」。

陳女士說，被騙走的11萬元是她的畢生積蓄。受騙後的陳女士生活陷入絕境，目前僅能租住在地下室。她曾嘗試向轄區警察分局報案，但警方因資金是其「自願匯出」，未予受理。

亞總會會長陳善莊表示，這類詐騙手法雖老套但極具欺騙性，亞總會正聯繫香港相關部門，看這筆錢是否被取走。他並呼籲廣大僑胞，凡是涉及金錢往來，務必與家人商量。

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