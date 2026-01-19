我的頻道

遇ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎? 國安部:不能

川普：諾委會讓他看清談格陵蘭不必只講和平

曼哈頓大中央車站傳非禮案 50歲婦女遭不明男子強制觸摸

記者劉梓祁／紐約即時報導
曼哈頓大中央車站傳非禮案，50歲婦女遭不明男子強制觸摸，圖為嫌犯。(NYPD提供)
紐約市警(NYPD)中城南分局(Midtown South Precinct) 通報，一名50歲婦女日前在曼哈頓42街大中央車站地鐵站(Grand Central Station)內遭不明男子強制觸摸，警方已公布嫌犯影像，呼籲民眾協助辨識並提供線索。

警方表示，案件發生於1月9日(周五)下午約4時50分，事發地點為42街大中央車站地鐵站內通道。當時該名50歲婦女正在站內步行，一名身分不明的男子突然上前，隔著衣物對其陰部進行強制觸摸，隨後徒步逃離現場，去向不明。事件中未有人員受傷。

警方形容，涉案男子膚色較深，案發時身穿黑色外套及黑色長褲。市警數據顯示，在截至1月11日的過去近一個月內，分局轄區內性相關犯罪整體呈下降趨勢。其中，強姦案件(Rape)錄得1起，較去年同期的2起減少50%；其它性犯罪(Other Sex Crimes)共有11起，較去年同期的13起減少約15%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

