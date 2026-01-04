新澤西州破獲跨州賣春按摩院 起訴5華人

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
新澤西州檢察長普拉特金於去年12月底宣布，執法部門近日破獲一個橫跨新澤西多地、以按摩院作掩護的非法賣淫網路，多名華人遭到起訴。(新澤西州檢察長辦公室提供)
新澤西州檢察長普拉特金於去年12月底宣布，執法部門近日破獲一個橫跨新澤西多地、以按摩院作掩護的非法賣淫網路，多名華人遭到起訴。(新澤西州檢察長辦公室提供)

新澤西州檢察長普拉特金(Matthew J. Platkin)於去年12月底宣布，執法部門近日破獲一個橫跨新澤西多地、以按摩院作掩護的非法賣淫網絡，共七人遭到起訴，其中五人為華人。檢方指控該集團涉及一級組織犯罪(Racketeering)、洗錢及促進賣春等多項重罪，非法所得超過50萬元。

檢方表示，該犯罪網絡長期在新澤西多個城鎮經營所謂「按摩院」或「養生館」，實際暗中從事性交易活動，並與紐約地區形成跨州運作體系，對社區治安與公共安全構成威脅。

根據起訴書，被控為核心成員的三人包括住在皇后區橡樹花園的50歲熊言(Jessica Yan Xiong，音譯，下同)、住在新澤西的50歲林宗安(Zongan Lin)及住在紐約新海德公園的34歲張自天(Zitian Zhang)。三人皆為華人，被控主導整個非法網路，罪名包括一級組織犯罪、洗錢及操控賣春活動。

其餘被告中，有住紐約法拉盛的43歲周良照(Thowleong Chew)、41歲李敏(Min Li)，以及56歲的Ricardo Botti，和53歲的Alfredo Sibaja-Sanchez，均被控參與組織犯罪、洗錢及促進賣春。

檢方指出，熊言涉嫌在紐芬蘭(Newfoundland)地區，經營名為「Yan's Massage and Reiki」的按摩院，即便過去曾因賣春相關案件被捕，且營業執照遭拒發，仍持續非法營業。

此外，林宗安被指利用其按摩師執照，協助多處場所取得營業資格；熊言另在費爾勞恩(Fair Lawn)經營「JW Holistic Spa」，並在希爾斯堡(Hillsborough)設立「Star Massage and Reiki」，皆被檢方認定為非法色情場所。

檢方進一步指出，張自天涉嫌與熊言共同管理多間按摩院，包括位於新布倫瑞克(New Brunswick)的「Sunny Spa」，負責調度女性人員與物資，並掌控相關金流；周良照與李敏則被指充當「接送手」，負責將女性從紐約運送至新澤西各按摩院，或在不同地點之間轉移。

執法人員在長期監控過程中，發現多名男性頻繁進出相關場所，網路評論亦顯示，部分按摩院實際提供性交易服務。財務調查顯示，自2023年10月起，熊言名下帳戶出現超過30萬元現金存款，其中逾7萬2000元用於店面宣傳、租金及營運支出。

2025年12月2日，新澤西與紐約執法單位同步執行搜索令，在多處地點查扣超過15萬元現金，累計非法所得超過50萬元。普拉特金表示，非法賣春往往伴隨洗錢與跨州組織犯罪，州府將持續加強執法，防止類似案件對社區安全與合法商業環境造成傷害。

