ICE今年多次闖入遊民所 全副武裝無搜捕令

記者曹馨元／紐約報導
至少有五起案例顯示，聯邦移民執法人員在未出示司法搜捕令的情況下，全副武裝進入紐約市庇護所的非公共區域。(取自移民及海關執法局)
至少有五起案例顯示，聯邦移民執法人員在未出示司法搜捕令的情況下，全副武裝進入紐約市庇護所的非公共區域。(取自移民及海關執法局)

在今年1月至5月間，至少有五起案例顯示，聯邦移民執法人員在未出示司法搜捕令的情況下，全副武裝進入紐約市庇護所的非公共區域。此舉不僅違反紐約市庇護城市法，也不符合程序正義；紐約移民權益團體與市議員因此呼籲，應加強對庇護所人員的訓練。

紐約市庇護城市法規定，市府不得授權聯邦移民執法人員進入市有設施的私人空間，僅有少數例外情況，包括對方出示司法搜捕令，或在危險的「緊急狀況」之下。

然而本地媒體Gothamist整理的、由庇護所工作人員撰寫的官方事件報告顯示，在年初的兩起事件中，庇護所員工未確認司法搜捕令便允許移民執法人員進入私人區域；在第三起事件中，員工向執法人員提供了一名已離開庇護所的前住民資訊。

在另外兩起事件中，聯邦移民執法人員繞過前台人員，未出示司法搜捕令、也未取得工作人員同意，即直接進入市府庇護所的私人區域。

這一系列違反庇護城市法的行動也導致至少一名無犯罪紀錄人員遭逮捕；該被捕人員的律師表示，當時有七名聯邦執法人員配戴面罩、身穿迷彩服與防彈背心、並攜帶武器，「如此極端的武力展示目的就是恐嚇工作人員」。

根據市府資料，目前約有3萬1600名無證移民居住在紐約市庇護所，其中多數為近年抵美的庇護申請者。曾參與起草庇護城市法的移民法教授馬可維茲(Peter Markowitz)表示，該系列事件令人憂心，「負責捍衛市府權利的一線人員，在這些事件中顯然準備不足，而且類似事件多到難以忽視」。

專家指出，庇護所人員的疏忽可歸咎於今年稍早的市府政策混亂。亞當斯(Eric Adams)政府於今年1月發布的指引，指示庇護所人員，若「在任何時刻感到合理的威脅，或擔心自身或他人安全」，可允許移民官員進入。此舉引發公眾反彈後，市府即於2月更新指引。但指引的不斷更改，可能造成系統漏洞。

包括紐約移民聯盟(NYIC)、庇護所營運機構「Win」及市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)紛紛呼籲庇護所員工應得到更好的訓練，以在移民執法人員試圖越權時做好準備。

庇護 移民 紐約市

