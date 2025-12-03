我的頻道

被AI帶衰 加州男突遭警壓制才知買到贓車

眼睜睜看著妻子被烈焰吞噬 痛哭的老翁成香港災難象徵　

紐約MTA出新招打擊逃票 公車設查票員、地鐵安新閘機

記者曹馨元／紐約即時報導
紐約地鐵的全新防逃票閘機設有兩扇過人高的透明門，使得乘客無法跳過閘機，要逃票幾乎得趴地爬行。(圖片由MTA提供)
紐約地鐵的全新防逃票閘機設有兩扇過人高的透明門，使得乘客無法跳過閘機，要逃票幾乎得趴地爬行。(圖片由MTA提供)

為打擊紐約公共交通系統的逃票現象，大都會運輸署(MTA)即將在20個地鐵站點率先安裝專為紐約地鐵打造的防逃票新閘機，並預計在2029年底前推廣至150個站點；與此同時，公交車也將啟用「歐洲模式」查票制度，由查票員逐一查核乘客是否購票。

這套全新地鐵防逃票閘機設有兩扇過人高的透明門，使得乘客無法跳過閘機，要逃票幾乎得趴地爬行。MTA表示，新型閘機亦具偵測功能，若有人企圖「人貼人」進站會觸動警報，閘門關閉速度也可調整；新閘機也將取代被逃票者濫用的緊急出口門，在具備疏散功能、允許輪椅通過的同時，杜絕緊急出口門一開、數十人不付費湧入地鐵的情況。

目前，第三大道與138街站、42街港務局站、亞特蘭大-巴克萊中心(Atlantic-Barclays Center)站將換上四種細節不同的新閘機；MTA表示，接下來將透過這些站點測試新閘機效果，再決定下一步如何推廣。

官方表示，首批安裝新閘機的20個地鐵站包括聯合廣場、地蘭西街與艾塞克斯街(Delancey Street-Essex St.)、森林小丘(Forest Hills-71st Ave.)及傑克遜高地站(Jackson Heights-Roosevelt Ave.)；另有20站預計在2026年底前完成更新，並目標在2029年底前擴展至150個地鐵站。

此外，MTA也將改變公車逃票執法方式，由查票員向車上乘客逐一查驗票證。執行長利博(Janno Lieber)表示，這套做法仿照歐洲查票方式，而此次改革也是因為紐約市警(NYPD)無法派出足夠警力到公車上查票。

利博說，公車逃票最大問題來自後門，許多乘客趁公車停站、前後車門同時開啟時，從後門溜上車。而新的查票方式將由查票員在乘客上車後逐一走動查驗票證；他形容查票過程將會是禮貌詢問，如「可以給我看一下你的手機或OMNY卡嗎？我要確認你已經付費。」

不過，新查票制度將於OMNY感應付費系統全面落地後再上路，具體推行時間、推行方式尚未明朗。

地鐵站 MTA 大都會

