鄰近華埠商業區爆猥褻案 男子偷摸女子臀部後逃逸

鄰近華埠商業區現猥褻案，男子從後摸女子臀部後逃逸。(NYPD提供)

曼哈頓下城臨近華埠 的商業區近日發生一起性騷擾 事件，一名年輕女子在店內遭陌生男子從背後伸手觸摸臀部後，嫌犯則立即逃逸；紐約市 警(NYPD)目前仍在追緝，並公布監視畫面，呼籲民眾協助辨識嫌犯。

根據市警通報，案件發生於臨近華埠的第一分局轄區，地點位於靠近世貿中心(WTC)的Cortland街與Church街交界一帶。在10月6日(周四)晚間約7時57分，一名23歲的女受害人正在商業場所內，遭一名身分不明男子從背後靠近並以手觸摸臀部，隨後該男子徒步逃離現場，方向不明。事件中女子並未受傷。

警方表示，涉案男子為男性，案發時身穿黑色夾克、藍色牛仔褲、灰白色運動鞋，並背有棕色揹包。市警統計顯示，一分局本年截至本月9日，共錄得1537宗主要案件，較去年同期微跌0.39%。

各項罪案中，搶劫案(Robbery)增至133宗，較去年增加約5.6%；重大盜竊案(Grand Larceny)為1047宗，按年上升4.2%。

警方已公開涉案者影像，呼籲知情人士提供信息。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。