我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

鄰近華埠商業區爆猥褻案 男子偷摸女子臀部後逃逸

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄰近華埠商業區現猥褻案，男子從後摸女子臀部後逃逸。(NYPD提供)
鄰近華埠商業區現猥褻案，男子從後摸女子臀部後逃逸。(NYPD提供)

曼哈頓下城臨近華埠的商業區近日發生一起性騷擾事件，一名年輕女子在店內遭陌生男子從背後伸手觸摸臀部後，嫌犯則立即逃逸；紐約市警(NYPD)目前仍在追緝，並公布監視畫面，呼籲民眾協助辨識嫌犯。

根據市警通報，案件發生於臨近華埠的第一分局轄區，地點位於靠近世貿中心(WTC)的Cortland街與Church街交界一帶。在10月6日(周四)晚間約7時57分，一名23歲的女受害人正在商業場所內，遭一名身分不明男子從背後靠近並以手觸摸臀部，隨後該男子徒步逃離現場，方向不明。事件中女子並未受傷。

警方表示，涉案男子為男性，案發時身穿黑色夾克、藍色牛仔褲、灰白色運動鞋，並背有棕色揹包。市警統計顯示，一分局本年截至本月9日，共錄得1537宗主要案件，較去年同期微跌0.39%。

各項罪案中，搶劫案(Robbery)增至133宗，較去年增加約5.6%；重大盜竊案(Grand Larceny)為1047宗，按年上升4.2%。

警方已公開涉案者影像，呼籲知情人士提供信息。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

華埠 性騷擾 紐約市

上一則

法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠

下一則

美國國際警察退伍軍人基金會 舉辦慈善晚宴籌款
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議

紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議
華埠22日免費健康講座 聚焦胰臟癌、胃癌

華埠22日免費健康講座 聚焦胰臟癌、胃癌
凱斯哈林FDR高速路壁畫塗鴉 將在華埠伊利沙白街畫廊展出

凱斯哈林FDR高速路壁畫塗鴉 將在華埠伊利沙白街畫廊展出
聯邦移民執法突襲華埠 市警局長曾獲通報

聯邦移民執法突襲華埠 市警局長曾獲通報

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣