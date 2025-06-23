假扮官員誆「不付錢會被抓」 2布碌崙華男騙老婦買75萬元金條

兩名布碌崙(布魯克林)華男因涉嫌威脅和試圖誘騙一位老婦購買價值75萬元的金條，遭逮捕和指控。左為陳新偉；右為黄湯超。(林肯郡警方提供)

兩名布碌崙 (布魯克林 )華男因涉嫌威脅和試圖誘騙伊利諾伊州 萊克縣(Lake County)一位老婦購買價值75萬元的金條而遭逮捕和指控。這兩名嫌犯2023年曾進入聯邦遞解外國人出境的程序。

林肯郡(Lincoln Shire)警方稱，今年2月，該郡一家黃金公司BTRC Coin & Gold的員工向他們報告說，他們可能發現了一宗詐騙案。2月24日，一名老婦從該公司購買了價值約75萬元的金條。這位老婦告訴警方，她買這些金條是想把它們交給一名自稱是政府雇員的人。此人威脅老婦，如果她不付錢，她的家人就會被逮捕，而且這名所謂的政府雇員已經安排好，第二天與老婦見面取金條。

警方很快認定這是一起詐騙案。北區重案組(NORTAF)、聯邦調查局和林肯郡警察局聯手行動，於第二天在預定交接金條處安排了便衣執法人員，當場逮捕了兩名男性嫌犯。

這兩名男性嫌犯分別是34歲的華男陳新偉(Xinwei Chen，以下姓名均為音譯)和55歲的華男黃湯超(Tangchao Huang)，這兩名嫌犯都報住布碌崙。

陳新偉和黃湯超分別被指控企圖盜竊50多萬元財物，這是一項二級重罪。兩人均於2月26日首次出庭。法官表示，根據一份公共安全評估報告，這兩名嫌犯曾於2023年進入聯邦遞解外國人出境的程序。

林肯郡警察局長萊奧納斯(Joseph Leonas)讚揚當地的BTRC公司警惕性高，反應迅速，及時發現了可能存在的詐騙行為並報警。「他們的警覺和參與意識幫助我們防止了一起掠奪性犯罪，阻止我們最脆弱群體中的一員遭受嚴重的經濟損失」。萊奧納斯說，這宗案件表明，這類犯罪無處不在，而且壞人還在不斷尋找新方法實施詐騙。「我們敦促每個人都提醒親朋好友警惕這些騙局，隨時瞭解情況，如果發現任何不對勁，要立即聯繫執法部門」。