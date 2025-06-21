法拉盛2華裔少女遭群毆案 7惡少25重罪起訴
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以暴力，被大陪審團以25項重罪起訴，罪名包括二級謀殺未遂、幫派攻擊、搶劫、勒頸與非法持械等。根據指控，被告們預謀將受害者引入林中施暴，過程中使用金屬球棒、尖刺手套，並實施羞辱性攻擊，一旦罪名成立，七人最高將面臨25年監禁。
據地檢辦公室，5月2日下午，一名17歲女被告與13歲受害者原為朋友，雙方於一個月前交惡，該名被告以「談和解」為由，將少女引至凱辛納公園。當時她與另一名16歲的好友Mary(化名)一同前往，兩人原在公園球場打球，卻被七名被告及其同夥包圍，並被脅迫帶入公園林中。
在林中，Mary遭多人以金屬球棒與手套暴力毆打頭部與身體，衣物與鞋子被剝除，手機遭搶奪。她在攻擊過程中一度被勒頸至昏迷，頭髮部分亦遭電動理髮器剃除，13歲女孩試圖上前阻止，亦遭毆打與球棒擊打，其手機被毀。
施暴者作案後逃逸，警方接獲報案後到場，兩名受害者皆被送醫急救。13歲少女傷勢包括全身瘀青、眼部後方損傷與腦震盪，Mary則出現頭部腫脹、頭痛、記憶模糊等症狀，並於數日後出院。
根據起訴書內容，七名17歲被告共被控25項重罪，具體包含二級謀殺未遂、一級幫派攻擊與一級攻擊、搶劫、幫派攻擊、二級勒頸罪與一項妨礙呼吸或血液循環罪。最後，起訴書還列出四級非法持有武器三項，指出被告使用金屬球棒與附有金屬尖刺的手套等危險物品進行攻擊。
檢方強調，盡管被告皆為未成年人，但將依成年人標準進行起訴，以體現對公共安全與受害者正義的重視。凱茲表示，「根據起訴內容，這群青少年將受害者誘入公園偏僻地帶，進行暴力圍毆與羞辱，這是一場令人震驚的集體攻擊行為，檢方將依法嚴正追究，絕不姑息。」
根據早前報導，受害人Mary為法拉盛高中在讀學生，案發後身體逐漸康復，但心理狀態持續低迷。她的母親表示，Mary至今足不出戶、拒絕回校，整日將自己關在房間，並表現出失眠、恐懼、言語封閉等創傷反應。家屬正考慮為她安排心理輔導與居家訪視服務，也擔憂施暴者中有人與Mary就讀同校，一旦對方保釋返校，將對Mary安全構成二次威脅。
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