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布碌崙15歲亞裔學生 當街遭6人持刀與氣槍毆搶

記者馬璿╱紐約即時報導
影片中可見數位面戴全罩面具、身穿連帽衫的青年將少年拖拽至地上踢踹，並高高舉起其球鞋後，騎乘無牌照的摩托車逃離。(影片由陳學理辦公室提供)
影片中可見數位面戴全罩面具、身穿連帽衫的青年將少年拖拽至地上踢踹，並高高舉起其球鞋後，騎乘無牌照的摩托車逃離。(影片由陳學理辦公室提供)

日前，一群團夥於布碌崙(布魯克林)持開山刀(Machete)與軟氣槍(Airsoft gun)等危險武器，於市警局62分局轄區對一名15歲亞裔少年施暴，並搶劫其小型摩托車(moped)、鑰匙與球鞋後便逃逸。市警局正在通緝數名涉嫌搶劫的團夥，並呼籲知情民眾提供線索協助緝兇。

本月18日，市警局表示16日(周一)上午11時11分，18大道與貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)一帶，六名身分不明的團夥襲擊一名15歲亞裔青少年，其中一人持開山刀，另一人則持軟氣槍，在毆打受害者並強行搶走其摩托車、球鞋與鑰匙後即逃離現場，去向不明。醫療人員到場後，將受害者送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)治療。目前無人被捕，案件仍在調查中。

州參議員陳學理(Steve Chan)辦公室18日發布目擊影片，影片中可見數位面戴全罩面具、身穿連帽衫的青年將少年拖拽至地上踢踹，並高高舉起其球鞋後，騎乘無牌照的摩托車逃離。陳學理表示，此類暴力犯罪行為不僅違法，更嚴重威脅社區安全。他指出該團體過去曾多次在社區內犯案，呼籲受害學生盡速與其辦公室聯繫，以協助報案與後續警方調查，將這些不法分子繩之以法，保障學生安全。

陳學理在聲明中強調，維護公共安全為其核心關注議題，呼籲市民和年輕學子，一方面應強健體魄、培養自我防衛意識，另一方面則是若遇此類暴力與搶劫事件，務必報警。若需協助可聯繫其選區辦公室，地址為漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)6605號，電話為(718)333-0311。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

影片中可見數位面戴全罩面具、身穿連帽衫的青年將少年拖拽至地上踢踹，並高高舉起其球...
影片中可見數位面戴全罩面具、身穿連帽衫的青年將少年拖拽至地上踢踹，並高高舉起其球鞋後，騎乘無牌照的摩托車逃離。(影片由陳學理辦公室提供)
影片中可見數位面戴全罩面具、身穿連帽衫的青年將少年拖拽至地上踢踹，並高高舉起其球...
影片中可見數位面戴全罩面具、身穿連帽衫的青年將少年拖拽至地上踢踹，並高高舉起其球鞋後，騎乘無牌照的摩托車逃離。(影片由陳學理辦公室提供)
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日前，一群團夥於布碌崙(布魯克林)持開山刀與軟氣槍等危險武器，於市警局62分局轄區對一名15歲亞裔少年施暴，並搶劫其小型摩托車(moped)、鑰匙與球鞋後便逃逸。(影片由陳學理辦公室提供)

亞裔 暴力犯罪 布碌崙

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