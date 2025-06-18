布碌崙地鐵站仇恨犯罪 女遭罵「滾回國」還被毆

布碌崙南區地鐵站日前發生一起仇恨犯罪，警方正通緝該名男嫌犯。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)南區一個有眾多華人乘客的地鐵站 ，近日發生一起仇恨犯罪 ，一名白人男子在地鐵站辱罵一名年輕女性，讓她滾回自己的國家，並用手杖毆打這名女子致受傷。警方17日公布嫌犯照片，希望知情者及時提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

這起案件發生在市警61分局的轄區內，警方稱，本月12日大約中午12時45分，一名29歲的女性在地鐵Q、B線途經的國王高速公路(Kings Highway)站的月台上，一名身分不明的男性突然對她大喊髒話，讓她滾回自己的國家。

華人乘客眾多的布碌崙南區地鐵站日前發生一起仇恨犯罪，警方正在通緝這名男子。(市警提供)

該男子隨後跟隨受害者前往南行地鐵站台，繼續對她大喊髒話。當受害者拿出手機，開始給這名男子錄影時，男子舉起手中的拐杖擊打這名女子，導致她的右手受傷瘀青，但受害女性沒有在現場接受治療。市警總局仇恨犯罪調查小組已接手此案，正在介入調查。

根據警方的描述，這名男嫌犯中等身材、淺膚色，年齡約55至65歲，金色短髮。嫌犯最後一次出現時，身穿多色短袖襯衫、淺藍色牛仔褲、黑色運動鞋，背著黑色書包並拄著拐杖行走。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。