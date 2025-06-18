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6青少年法拉盛圍毆男子搶劫 警徵線索

記者尤昱程／紐約報導
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六名青少年在行搶和施暴後，往不明方向逃離現場。(市警提供)
六名青少年在行搶和施暴後，往不明方向逃離現場。(市警提供)

法拉盛近日發生一起青少年暴力搶劫案，六名嫌疑人涉嫌對一名男性受害人施以圍毆並用雨傘攻擊，劫走錢財後逃逸，警方目前已公布嫌犯影像，呼籲民眾提供線索。

根據警方報告，案發時間為5月22日傍晚約5時50分，地點位於法拉盛37大道靠近143-46號的街段。當時一名27歲男子在街上行走，遭兩名青少年從後方靠近，毫無預警地以拳頭猛擊臉部、頭部與右眼數次，接著被擊倒在地。

接著，又有四人加入施暴行列，並以雨傘猛烈攻擊受害者的右眼，攻擊過程中，六人聯手壓制並襲擊受害者，隨後從他身上搶走錢包，內含約100元現金與一張信用卡。受害者雖遭到重擊，仍能自行逃離現場，前往皇后區紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)就醫，目前情況穩定，六名嫌犯則在犯案後逃離現場，行蹤不明。

根據警方描述，六名嫌犯年齡介於13至16歲之間，皆為男性，其中五人膚色較淺，一人膚色較深。犯案時，他們多身穿黑色或灰色連帽上衣與運動褲、白色或黑色運動鞋，有些人背著灰色或黑色背包。警方指出，其中一人穿著灰色連帽衫搭配黑色運動褲，褲子印有白色字樣，另有一人穿著黑色外套。

警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 皇后區

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