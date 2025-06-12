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紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

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紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

如果在自家庭院發現奇怪的裝置，最好提高警覺。Moneywise報導，住在紐約市皇后區森林小丘（Forest Hills）的基霍（Mary Kehoe）日前在自家院子裡發現一台黑色膠帶包覆的手機，專家表示，這很可能是竊賊用於監視屋主行蹤，或探查貴重物品位置的手法之一，近來全國多地都有類似案件，警方也分享自保的方法。

警方表示，近期包含加州、麻州、紐澤西州，甚至是幽靜的斯卡斯戴爾（Scarsdale）等地都出現類似的隱密監視案件，而且使用的工具並非高科技監控裝置。加州格倫岱爾（Glendale）警局的警佐阿布拉米揚（Vahe Abramyan）說，裝置可能是任何種類的數位或無線相機，價格有高有低，在亞馬遜或百思買（Best Buy）上就能買到。

媒體報導，加州園林市（Garden Grove）的一位居民就在鄰居草叢中發現一台正對著她家的監視器。鄰居剛開始以為那只是一袋垃圾，但後來發現袋子裡有一台相機與電池組。

森林小丘的社區居民因此團結應對，彼此開始注意草坪附近是否出現任何不尋常的物品。基霍說，居民們都提高警覺、互相照應，有人出門就會通知鄰居，讓其他人到車道上巡視，確保一切安全。

警方表示，建議修剪樹籬以減少可藏匿點，安裝感應燈，並小心後院是否藏有偽裝裝置。竊賊也可能開車經過社區，或是假扮成銷售員偵查住家活動，監視住戶的一舉一動。

警方說，只要發現任何異常狀況，即便是奇怪的燈光或院子裡的詭異物品，都千萬不要忽視，並盡速向有關當局報案。

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