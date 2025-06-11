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亞裔家庭遭綁架搶劫 警公布2嫌犯照片

記者尤昱程／紐約報導
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警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

皇后區白石鎮(Whitestone)日前發生一起持槍入室搶劫案，兩名男子假扮送貨員闖入民宅，綁住屋內一家五口後劫走財物。警方表示受害者為鎖定目標，社區無立即危險；但市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)警告近期類案頻傳，並表示支持居民在合法範圍內擁槍自衛，其辦公室可協助申辦相關證照。

根據警方報告，該案發生於9日清晨7時38分，地點在白石鎮12大道與152街附近，嫌犯搭乘一輛黑色四門休旅車抵達現場，隨後假扮送貨人員進入屋內，亮出黑色手槍威脅受害人。兩人將屋主一家人綑綁控制，隨後搜掠現金與珠寶後逃離現場。警方已掌握監視器影像，並於10日公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。

初步調查顯示，兩名嫌犯皆為40至50歲非洲裔男子，其中一人身穿黑色連帽上衣，另一人則著黃色或橘色反光背心，外觀與電商送貨人員極為相似。犯案後嫌犯駕駛受害者車輛離開，該車稍後在154街與14大道被尋獲，車內無人。

警方表示，此案屬針對性犯案，並非隨機選擇住戶，強調目前社區無進一步安全威脅。不過市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)10日發表聲明指出，近期皇后區東北部已有數起類似入室搶劫事件，顯示疑似有集團性行動，「一個模式正在形成」。

她說，自己已聯繫轄區分局與皇后區北區指揮部，當局將在接下來幾天增加巡邏與部署警力，「我也敦促居民看到可疑人物或異常狀況時立即通報警方，保持警覺永遠是對的選擇。」

帕拉迪諾也提及，她支持居民在合法範圍內使用憲法第二修正案賦予的自衛權利，並表示其辦公室可協助民眾申辦槍枝持有與攜帶許可證。

警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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