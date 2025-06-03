今年前五月 紐約市槍擊和謀殺案創新低

市長亞當斯(右)與市警總局局長蒂池(左)宣布，紐約市2025年前五個月槍擊和謀殺案件數量同創歷史新低。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)和市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)宣布，紐約市 在今年前五個月，槍擊 和謀殺案件發生數量達到歷史最低水平。

警方提供的數據顯示，2025年1月1日至5月31日之間，紐約市共報告槍擊案件264起，打破了2018年267起的最低紀錄；而在同一周期，謀殺案數量共112起，同樣打破2014和2017年保持的113起的最低紀錄。

而按照月度統計，今年5月發生了54起槍擊案和18起謀殺案，亦創歷史新低。此前的最低紀錄出現在2019年，槍擊和謀殺案件數量分別為61起和19起。

亞當斯還介紹，他上任以來，警方從街頭繳獲的非法槍枝超過2萬2000支，其中包括大量無法被追蹤的「幽靈槍」。他強調，取得這個歷史性的成績，由他所領導創建的市警生活品質部門，從細微處整頓社會秩序，以及從警方到社區的精準資源匹配等策略，發揮了重要作用。

蒂池則表示，在刑事司法體系為犯罪者大開「旋轉門」的背景下，嚴重犯罪創歷史新低這一成績並非偶然所得。她強調，基於數據分析的執法策略，將有限的警力有效地部署在了正確的時間地點，是取得這一成績的關鍵。

從市警的數據上看，紐約市的暴力犯罪數量持續減少。蒂池和亞當斯在4月初就曾宣布，今年第一季度的槍擊案數量達到1994年來的最低水平，比去年同期減少23%；地鐵內的重大犯罪數量則同比下降18%。而根據警方5月底提供的數據，今年迄今地鐵嚴重犯罪案件數量降至歷史最低，但其中屬於暴力犯罪範疇的「重罪攻擊」(Felony Assaults)卻比上年同期增加了20%。