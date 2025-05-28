竊取亞裔郵件詐財 法拉盛華男被捕

警方呼籲，民眾應提高郵件安全意識，寄送重要文件時應直接投入郵政局官方信箱或親送郵局。(記者高雲兒╱攝影)

新澤西費爾菲爾德(Fairfield)警方近日逮捕一名紐約法拉盛男子金軒(Xuan Jin，音譯)，他涉嫌參與一個以亞裔 社區為主要目標的有組織犯罪集團的行動，透過竊取郵件、冒用身分等手法盜領民眾銀行資金。警方呼籲，民眾應提高郵件安全意識，寄送重要文件時應直接投入郵政局官方信箱或親送郵局，切勿將信件留在自家信箱內，以防成為盜竊目標。

警方指出，現年50歲的金軒涉嫌於2024年11月21日與22日，盜取一名費爾菲爾德居民的個人銀行資訊，並於兩日內分批提領共計1萬2000元現金。

情報顯示，金軒為一個活躍於紐約地區的詐騙集團 成員，該集團專門鎖定亞裔居民郵件，篩選其中含有銀行帳號、支票、帳單等敏感資料，再冒充本人盜領資金。警方強調，該集團過去已有多起類似案件，對象多為講中文或其他亞洲語言的長者與新移民。

金軒案發後潛逃，後被紐約市警局逮捕，並於本月22日引渡至新澤西州 ，關押於監獄中，目前因身分盜用、竊盜與偽造文書等罪名被羈押，等待出庭審理。

費爾菲爾德警局提醒，最好在郵件投遞後立即領取信件，千萬不要將含個資郵件留在信箱過夜。若要寄出重要信件，應親自送至郵局或投遞於官方藍色信箱，切勿將帶旗信件留在自家信箱中，這會成為犯罪集團覬覦的明確目標。

警方表示，儘管本案受害者與嫌犯皆為亞裔，該犯罪手法具有擴散風險，呼籲各族裔社區共同提高警覺，保護自身郵件與金融資訊安全。