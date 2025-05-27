布碌崙亞裔男 自家車庫被上銬、搶走家與車鑰匙

警方近日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 華社附近最近發生一起搶劫案，一名亞裔 受害者在自家車道被戴上手銬，在自家車庫內被搶走家門鑰匙和車鑰匙。警方近日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，18日傍晚大約7時35分，在66分局的轄區、9大道交57街附近，一名頸部戴著遮蓋物的不明身分男子，走出一輛黑色福特休旅車，向一名正站在自家車道上的42歲亞裔男子走去。男嫌用手銬銬住亞裔男子，命令他打開自家車庫門，並強行拿走了他的家門鑰匙和車鑰匙。作案後他跳上休旅車，向不明方向逃走。急救人員接案後趕到現場後，將受害者送到瑪摩利醫院，受害者受輕傷。

搶劫案中嫌疑人乘坐的黑色福特休旅車。(警方提供)

警方描述，男嫌年齡在35到40歲之間，身高約六呎，身材瘦削，淺膚色，最後一次露面時身穿灰色有頭套的運動衫，藍色牛仔褲，帶黑色斜紋的白色運動鞋，頭戴黑色棒球帽。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。