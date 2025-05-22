2華裔少女凱辛納公園遭襲 部分嫌犯涉謀殺未遂

因應本月初兩名華裔少女在皇后區凱辛納走廊公園遭群體暴力襲擊，靠近該公園的法拉盛東西國際學校與IS 237初中於22日召開線上社區安全會議。(視頻會議截圖)

因應本月初兩名華裔 少女在皇后區凱辛納走廊公園遭群體暴力襲擊，靠近該公園的法拉盛 東西國際學校與IS 237初中於22日召開線上社區安全會議。警方在會中指出，案件並非隨機襲擊，而是青少年之間的蓄意衝突，並已以謀殺未遂等重罪起訴五名涉案者。家長普遍憂心學生放學後的人身安全與公園治安，警方承諾將於暑假期間派員駐守巡邏。

根據警方在會中說明，本月初兩名華裔少女在凱辛納走廊公園遭一群青少年引誘並襲擊，目前已有五名涉案青少年被逮捕，警方指出，部分嫌犯以謀殺未遂等重罪罪名被起訴，另有兩人仍在逃。

由於涉案者皆為未成年人，更多細節尚無法對外公布。警方同時強調，事件並非隨機暴力，也非單純校園霸凌，而是源於兩組青少年之間的持續衝突。施暴過程中曾出現重擊頭部與多人圍毆等極端暴力行為，符合蓄意重傷他人、甚至致人於死的法律要件。

另有多位家長在會議中發言，表達對校園周邊治安的憂慮。有人表示，凱辛納走廊公園近年來常見非學生人士聚集飲酒或滋擾青少年，尤其在放學後與暑期期間，學生逗留園區時段風險增加。部分家長擔心，若無人陪伴，孩子恐難察覺潛在危險。

對此，第109分局表示，將於暑假每日中午至晚間8時，在公園及鄰近街區加強巡邏，並由熟悉社區狀況的協調警員(Neighborhood Coordination Officers)進行定點駐守與家長、學生互動，以提升威懾與保護力。警方亦鼓勵社區居民主動通報可疑活動，並提供目擊或影片證據協助調查。

校方則重申將持續與警方及教育局合作，密切關注學生身心狀況與校園周邊風險，同時將高度重視此案對學生與家長所造成的衝擊，並將提供必要支援與溝通機會，致力維護安全穩定的學習環境。