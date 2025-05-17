疑華男持槍闖布碌崙民宅搶走10萬元 警通緝

上月9日，一名疑似華裔的男性闖入布碌崙貝瑞吉一棟住宅，持槍威脅受害者搶劫約10萬元現金後逃離現場。(市警提供)

一名疑似華人 的男性日前闖入布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉一棟住宅，持槍威脅受害者搶走約10萬元現金後逃離現場，目前仍在逃中，警方呼籲有線索者撥打止罪專線協助辦案。

根據市警68分局指出，4月9日晚間7時許，一名褐髮、淺膚色且身穿帶有金色圖案的黑衣、黑褲與黑鞋的男子，闖入7大道交貝瑞吉大道的一處住宅，並持槍威脅40歲的男性受害者。該嫌隨後從受害者家中搶走10萬元後，便朝著7大道南向逃逸。該屋主並未受傷，警方仍在追緝男嫌的動向。

劫匪在入室盜竊後逃離現場，手持一個紅色的購物袋。(市警提供)

從警方公布的監視器畫面可見，嫌犯離開住宅時手持褐色紙袋快速逃離，還匆匆地瞥了一眼監視器。另一張警方釋出的照片則可見該男子手持紅色的購物袋。

警方呼籲民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)提供線索，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。