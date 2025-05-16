嚇阻犯罪 凱辛納公園加裝7監視器 少女遇襲案逮4嫌

黃敏儀爭取經費，用於凱辛納走廊公園加裝的七支監視器。(黃敏儀辦公室提供)

凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)本月初發生兩名少女遭圍毆並搶劫事件，警方目前已逮捕四名涉案青少年，另三人持續追查。市議員黃敏儀14日在109警民會上宣布，園區周邊七支監視器近日已完成裝設，盼加強學區 與社區治安。

根據市警局報告，案件發生於2日傍晚，兩名少女在公園籃球場活動後離開時，遭到一群約七名16至18歲的青少年伏擊。一名施襲者持棒攻擊受害人頭部與身體，另有成員搶走喬丹 球鞋與手機。警方表示，該案性質為暴力搶劫，目前受害人傷勢穩定，正在恢復。

109分局長科爾曼(Kevin Coleman)說明，該案並非隨機犯案，初步調查顯示，涉案雙方彼此認識，可能與過往糾紛有關。警方已逮捕四人，第五人取得逮捕令，另有兩人身分已掌握，預期不久將採取行動。

該公園鄰近237學校與East-West國際學校，地勢狹長、遮蔽多，為治安死角。黃敏儀表示，去年夏天也曾有少女在此遭到性侵，案件震驚社區。案發後她曾召集警方、市府、公園局與校方代表召開緊急會議，要求加裝監視設備與改善照明設施。

她說，自己自上任以來共爭取超過50萬元市議會撥款，用於安裝市警局Argus攝影系統，此次在公園周邊完成的七支監視器即屬其中。攝影機連線至警方監控系統，未來可即時調閱，有助於嚇阻犯罪並協助破案。

科爾曼補充，去年性侵案調查期間，雖案發過程未被錄下，但警方仍透過監視畫面掌握嫌犯進出公園的影像，順利於短時間內逮捕對象。他說，監視器無法預防所有犯罪，但能提供破案所需的關鍵證據。

對於有居民建議加裝明顯標示，提醒民眾公園區域已設監控，進一步強化嚇阻效果。黃敏儀回應，將與市公園局及警方討論設立提示標誌，也將持續推動改善公園照明與修剪遮蔽綠植。