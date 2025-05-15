貝瑞吉、8大道長者連遭攻擊 警公布錄像通緝2嫌

上月19日下午1時30分許，一名身穿淺藍色T恤、黑長褲、黑球鞋的華裔男嫌在67街交9大道的公園處，因故與一名65歲的華裔長者發生爭執，嫌犯隨後對揮拳攻擊長者的臉，導致其面部嚴重受傷。(市警局提供)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)與8大道 上月接連發生長者遭攻擊的案件，其中一名華裔 婦女無故遇襲，另一名華裔長者與嫌犯發生爭執後遭對方揮拳攻擊導致臉部受傷。警方公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

上月15日下午3時30分許，貝瑞吉86街交4大道之間，一名身穿深綠迷彩夾克、黑褲子與黑白相間拖鞋的男子，突然動手攻擊一名67歲的婦女，婦女遭推倒在地導致背部與臀部受傷。(市警局提供)

根據警局，上月15日下午3時30分許，貝瑞吉86街交4大道之間，一名身穿深綠迷彩夾克、黑褲子與黑白相間拖鞋的男子，突然動手攻擊一名67歲的婦女，婦女遭推倒在地，導致背部與臀部受傷，她拒絕送醫接受治療。現場目擊者曾透露嫌犯朝86街方向逃逸。

另一起案件則是上月19日發生在華社8大道愛立信公園(Leif Ericson Park)，當日下午1時30分許，一名身穿淺藍色T恤、黑長褲、黑球鞋的華裔男嫌在67街交9大道的公園處因故與一名65歲華裔長者發生爭執，嫌犯隨後揮拳攻擊長者的臉，導致其面部嚴重受傷。由於愛立信公園平時是許多華人與孩童群聚的場所，現場有諸多目擊者紛紛報警，但警方抵達現場時嫌犯已不知所蹤。該長者被送往瑪摩利醫院治療，傷勢已無大礙。

目前兩名嫌犯都仍在逃中，警方呼籲有線索民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。