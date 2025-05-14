母親節返家途中命喪巴士 皇后區男遭控謀殺罪

紐約市警局(NYPD)14日表示，一名皇后區男子涉嫌在布碌崙(布魯克林)一輛MTA接駁巴士上刺死另一名乘客，近日已遭逮捕控罪。圖為示意畫面。(MTA提供)

紐約市警局(NYPD)14日表示，一名皇后區 男子涉嫌在布碌崙 (布魯克林)一輛MTA接駁巴士上刺死另一名乘客，近日已遭逮捕控罪。案發當時為母親節 下午，死者為一名完成加班返家的父親，原預計與妻小共度節日。

警方指出，兇嫌為來自皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)的36歲麥卡拉(Kareem McCalla)，遭控控二級謀殺罪(second-degree murder)和非法持有武器罪(criminal possession of a weapon)等罪名。案發於12日下午約2時，地點為布碌崙柏樹山(Cypress Hill)，當時麥卡拉與另一名乘客法蘭西斯(Alvin Francis)為爭執座位發生口角。

根據警方，41歲的法蘭西斯為皇后區聖奧本斯(St. Albans)居民，最終傷重不治，送往醫院後宣告死亡。案發後一日，即13日下午，麥卡拉主動前往第75分局自首，該分局也為事件所屬轄區。

案發巴士為因J線軌道維修工程而臨時設立的J90接駁車，負責載送乘客通過施工路段。警方表示，麥卡拉的住處距離案發地點約一哩。

死者父親表示，兒子當天從曼哈頓完成一場額外的屋頂工程工作後返家，原預計與妻子和三名子女共度母親節。他說，「他被犧牲了，為了社會大眾而流血。任何一個搭乘那班車的人都有可能遭遇同樣的命運，為什麼剛好是他。」

他說，兒子是一位認真工作的人，無法理解竟會在白天搭乘市公車時被殺害。他也提到，三名孫子女分別為10歲、14歲與17歲，與父親感情深厚，如今在成長最需要父親的時期失去依靠。

警方表示，麥卡拉的過堂程序正在布碌崙刑事法院排定中，目前尚無律師訊息可供提供。