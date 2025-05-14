放學途中遭流彈射頭 16歲女身亡 14歲兇嫌被捕

一名布朗士區的16歲女高中生傑弗瑞，在放學途中遭遇流彈，而致頭部中彈身亡。(圖片來自傑弗瑞家人Rebecca Abad臉書)

布朗士 一名16歲高中女生12日在放學途中遭遇流彈，頭部中彈身亡，震驚社區；紐約市警(NYPD)13日證實，槍手為一位年僅14歲少年，目前已被逮捕。該少年據稱與幫派有關，槍擊 慘案也疑為幫派衝突所引發。

根據市警局，12日下午5時左右，16歲的傑弗瑞(Evette Jeffrey)正從就讀的莫里斯高中(Morris High School)騎滑板車回家，在經過離家僅有數分鐘路程的布朗士拉丁高中(Bronx Latin)附近時，遭流彈擊中頭部；傑弗瑞在被送往林肯醫院後宣告不治。

市警總探長肯尼(Joseph Kenny)13日下午在記者會上表示，警方透過監控錄像與目擊者證詞辨認出嫌犯身分，並於當日上午10時45分，在布朗士朗伍德(Longwood)區將其逮捕。

「嫌犯準備上計程車時發現警方靠近，企圖逃逸，最終被警方當場制服，過程中未發生其他意外，」肯尼說。

警方指出，這名已被逮捕的14歲嫌犯，據信為布朗士幫派「KOD (Kreeps on Davidson)」成員，與另一個名為「FOE (Forest Over Everything)」的幫派敵對。案發當時，嫌犯與另一名少年在學校操場發生肢體衝突，兩人移動至學校後方步道，又有第三人突然跑來攻擊嫌犯，警方相信該人是嫌犯開槍的真正目標，但子彈卻誤中無辜路過的傑弗瑞。

傑弗瑞的母親艾巴德(Kristen Abad)與外祖母13日早上在寓所前接受採訪，表示至今仍無法接受愛女驟逝。她們說，傑佛瑞夢想成為一名護士，熱愛寵物，對未來大學生活充滿期待，但她的生命卻永遠停止在了16歲。

市長亞當斯 (Eric Adams)12日晚赴事發現場，並表示該名嫌犯曾持槍威脅自己的母親，行為早具暴力傾向。警方數據顯示，傑弗瑞是今年第十名因槍擊而身亡的青少年。