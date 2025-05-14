我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

放學途中遭流彈射頭 16歲女身亡 14歲兇嫌被捕

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名布朗士區的16歲女高中生傑弗瑞，在放學途中遭遇流彈，而致頭部中彈身亡。(圖片來自傑弗瑞家人Rebecca Abad臉書)
一名布朗士區的16歲女高中生傑弗瑞，在放學途中遭遇流彈，而致頭部中彈身亡。(圖片來自傑弗瑞家人Rebecca Abad臉書)

布朗士一名16歲高中女生12日在放學途中遭遇流彈，頭部中彈身亡，震驚社區；紐約市警(NYPD)13日證實，槍手為一位年僅14歲少年，目前已被逮捕。該少年據稱與幫派有關，槍擊慘案也疑為幫派衝突所引發。

根據市警局，12日下午5時左右，16歲的傑弗瑞(Evette Jeffrey)正從就讀的莫里斯高中(Morris High School)騎滑板車回家，在經過離家僅有數分鐘路程的布朗士拉丁高中(Bronx Latin)附近時，遭流彈擊中頭部；傑弗瑞在被送往林肯醫院後宣告不治。

市警總探長肯尼(Joseph Kenny)13日下午在記者會上表示，警方透過監控錄像與目擊者證詞辨認出嫌犯身分，並於當日上午10時45分，在布朗士朗伍德(Longwood)區將其逮捕。

「嫌犯準備上計程車時發現警方靠近，企圖逃逸，最終被警方當場制服，過程中未發生其他意外，」肯尼說。

警方指出，這名已被逮捕的14歲嫌犯，據信為布朗士幫派「KOD (Kreeps on Davidson)」成員，與另一個名為「FOE (Forest Over Everything)」的幫派敵對。案發當時，嫌犯與另一名少年在學校操場發生肢體衝突，兩人移動至學校後方步道，又有第三人突然跑來攻擊嫌犯，警方相信該人是嫌犯開槍的真正目標，但子彈卻誤中無辜路過的傑弗瑞。

傑弗瑞的母親艾巴德(Kristen Abad)與外祖母13日早上在寓所前接受採訪，表示至今仍無法接受愛女驟逝。她們說，傑佛瑞夢想成為一名護士，熱愛寵物，對未來大學生活充滿期待，但她的生命卻永遠停止在了16歲。

市長亞當斯(Eric Adams)12日晚赴事發現場，並表示該名嫌犯曾持槍威脅自己的母親，行為早具暴力傾向。警方數據顯示，傑弗瑞是今年第十名因槍擊而身亡的青少年。

布朗士 槍擊 亞當斯

上一則

皇后區大橋行人與單車分道 18日啟動

下一則

紐約州新財年預算亞太裔獲撥3000萬 逾百社區組織受惠
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕
紐約市爆5命案 暴力犯罪升溫

紐約市爆5命案 暴力犯罪升溫
場邊人語／紐約球迷 笑嗨解密

場邊人語／紐約球迷 笑嗨解密
紐約新學年將新設7所公校 提供技職教育、誦讀障礙支援

紐約新學年將新設7所公校 提供技職教育、誦讀障礙支援

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」每家最多400元

2025-05-07 18:24
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
Mary的頭部、內臟與四肢均有受傷，雖無生命危險，但心理創傷嚴重，至今難以開口談話。(受害者家屬提供)

掐頸、剃髮…2華裔少女在皇后區公園遭15人暴力圍毆

2025-05-07 02:30
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

紐約州通膨退稅約820萬人符資格 每家最高領400元

2025-05-08 02:30

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制