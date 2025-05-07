父癌逝 2華裔少女盼母獲簽證來美料理後事

兩名華裔少女近期向亞總會求助，希望在香港的母親能獲簽證，到美國為父親處理後事。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)一位華裔父親罹患癌症 ，日前不治身亡，從確診到去世僅不到三個月，其遠在香港 的妻子申請赴美簽證 遭拒。這對夫妻留下16歲和13歲的姐妹倆，近期到美國亞裔社團聯合總會求助，希望能幫助母親獲得簽證，赴美料理後事。

閩籍華男王先生到美國已有20年，得病前在外州餐館工作。今年初開始，他身體不適，2月份開始發病，確診身患癌症，隨後進醫院接受治療。因王先生有心臟病，無法通過化療和放射療法等常規方法控制癌症，病情很快惡化，並於5月2日去世，享年48歲。

王先生到美國後才認識妻子劉女士，兩人相戀並結婚，有兩個女兒。兩人在美國都沒有合法身分，劉女士後來因要照顧患病的母親而回到福州老家，之後又定居香港。兩個女兒後來也到香港讀書，直到大女兒索菲亞三年前回到紐約，二女兒則近期才返美，兩人住在4大道的親戚家中。

得知丈夫患癌病重後，劉女士很著急，試圖從香港獲赴美簽證來美國照顧丈夫，但沒能通過，當得知丈夫去世後，她試圖再次申請簽證卻仍被拒。現在，王先生的遺體還沒處理，後事還需等劉女士到美國來辦理，索菲亞希望媽媽能到美國送爸爸最後一程。而劉女士也表示，希望將丈夫的骨灰帶回家鄉安葬。

5月5日，王先生的兩個女兒在紐約親戚的陪同下，向亞總會求助，希望能出面，協助他們的母親獲赴美簽證。

亞總會會長陳善莊表示，將盡快通過自己的聯繫，找香港立法局的議員幫忙申請簽證，她也希望劉女士下次申請簽證時，在律師的幫助下做好更充分的準備。亞總會亞裔中心行政總監王孟新則呼籲在外打工者多注意休息，勞逸結合，要用健康的身體和樂觀的心態，迎接工作和生活上的挑戰。