8大道刺殺情婦案 華男認喝酒失控 恐面臨20年監禁

被告陳昇茂在2019年涉嫌在自家門外刺殺情婦鄭秀容，被逮捕控罪。(本報檔案照)

2019年7月22日晚9時52分，現年49歲的華男陳昇茂涉嫌在日落公園8大道 交46街的自家門前處，舉刀捅死情婦鄭秀容。當時為電召車司機的陳昇茂案發後逃至印第安納州，在Putnam郡70號州際高速公路上，因開車低於限速，被警方截停，並遭警方認出隨後被遣送回紐約，被控犯有蓄意殺人罪，他的最高罪名是二級謀殺，面臨最高20年監禁。

本案無陪審團審理

這起案件在經歷了將近六年的準備後，終於本月22日步入預審程序，被告陳昇茂選擇了無陪審團審理的法官審判(Bench Trial)，在審理結束後，本案將由韓裔 法官陳丹尼(Danny Chun)做出判決並量刑。在美國的司法體系中，這種審理方式大多用於案情清楚、法理模糊的案件，法官在其中將發揮很大作用。

法官目前已經聽取了警察、警探、法醫、檢察官辦公室工作人員、以及與嫌犯關係密切者的所有證詞，在29日的庭審中，法庭播放了陳昇茂在印州被捕後，與妻子的一段通話。陳昇茂說，他當時喝醉了，也非常氣憤，是在情緒無法控制的情況下，才捅了鄭秀容。

對此他妻子在電話那頭回應道，「你當時就沒有想到我們三個人，你真是太蠢了」。陳昇茂還說自己可能為此被判監20年，坦言說這是必須要面對的現實。

據悉，陳昇茂有兩個兒子，當下他還和其中一個兒子通話，要對方懂事、聽媽媽的話，陳昇茂後來在通話中泣不成聲。此外，他當時是開著妻子的車潛逃至印州，他交代了妻子如何處理家中的另一輛車以及其他的一些瑣事，他還向妻子說自己在獄中的經歷，因拉肚子向獄警要內衣，結果被拒絕。

死者當天要去陳家鬧

證人鄒啟章是被告陳昇茂一家的好朋友，他說認識陳氏夫婦有十幾年了，和另外幾個人都是好朋友，經常聚會。鄒啟章說，他認識死者鄭秀容也已有十幾年，是陳昇茂介紹的，兩人一開始在美甲店工作時相識，朋友之間都知道他們有婚外情。

案發當晚，陳昇茂、鄒啟章，以及其他朋友在8大道44街和45街之間的一間餐館聚餐，鄒啟章說陳昇茂當時喝了有五、六瓶啤酒，明顯有點醉了。

這時，鄒啟章突然接到鄭秀容的電話，說她要去陳昇茂家鬧，且已經在路上了。

緊接著，陳昇茂用鄒啟章妻子的手機到餐館外打了一個電話，然後說自己要先走了，鄒啟章形容陳昇茂離開時神色緊張、不安，之後就發生了殺人案。而陳昇茂的家距離他們吃飯的餐館大概只有步行兩、三分鐘的距離。

據知情者透露，案發前鄭秀容曾告訴陳昇茂，她要和自己的丈夫離婚，要求陳昇茂也和他的妻子離婚，讓兩人能合法在一起。陳昇茂當時沒有同意這一要求，這導致兩人的關係降到了冰點。

一名俄亥俄州 檢察官辦公室的刑事情報分析人員當日也作證說，在2019年6月以前，鄭秀容每天都要給陳昇茂打三、四個電話，但到了6月份，電話數基本降為零，說明了兩人關係的變化。知情者說，陳昇茂的妻子一直不知道丈夫和鄭秀容的關係，這也是死者要去陳家鬧的原因，由此對陳昇茂產生了威脅。