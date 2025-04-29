闖民宅強暴67歲女性未遂 警緝疑亞裔色狼

布碌崙8大道光天化日發生強暴未遂案，男嫌疑為亞裔。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 27日發生一起強暴未遂案。一名疑似亞裔 的男嫌在光天化日之下闖入一棟民宅，試圖強暴一名67歲的女性，在造成受害者輕微撕裂傷後逃離現場。警方於28日公布嫌犯的錄像和照片通緝，希望知情者及時提供信息，協助警方早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內。27日下午大約4時30分，在布碌崙7大道交49街附近，一名身分不明的男子強行闖入一棟民宅，靠近一位67歲的女性受害者。這名男子手裡揮舞著一把小刀，試圖強暴這名女性。警方公布的影片顯示，這名男嫌犯左手拿著手機，右手在空中比畫著走進民宅並登上門前台階，似乎是在屋內居民關上門之前，強行拉開大門。

布碌崙8大道光天化日發生強暴未遂案，男嫌疑為亞裔。(警方提供)

這起事件發生後，涉案男子徒步逃竄現場，去向不明。受害者受輕微撕裂傷，急救人員趕到現場後，將其送往當地一家醫院接受治療，目前傷情穩定。

市警72分局目前正以強暴未遂罪(Attempted Rape)通緝嫌犯。根據警方的描述，嫌犯身高5呎6吋，體重約180磅，剃光頭。他最後一次露面時戴著黑色墨鏡，身穿白色背心與黑色短褲，腳穿黑色人字拖鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平臺上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。